Países podem romper relações? Embaixador em Israel chega amanhã ao Brasil

É possível que haja restrições comerciais, congelamento de ativos ou proibições de viagens para indivíduos específicos. Em casos mais extremos, a decisão ainda pode levar a uma escalada das tensões entre os dois países, aumentando o risco de conflito ou hostilidades. Isso pode acontecer se uma série de medidas retaliatórias forem tomadas em resposta à chamada de volta do embaixador.

No último domingo, Lula comparou as mortes no enclave palestino ao Holocausto. As declarações do presidente, que também classificou como “genocídio” a guerra em Gaza, foram feitas em entrevista a jornalistas na Etiópia. No sábado, Lula discursou na sessão de abertura da cúpula da União Africana, e teve reuniões bilaterais com líderes do continente, além do primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh. No encontro, ele criticou Israel e o Hamas.