Onda de frio aumenta risco de geadas no RS, e temperaturas devem diminuir ainda mais; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para diferentes regiões do país neste fim de semana. O destaque vai para uma queda significativa nas temperaturas, que já começou a afetar a região Centro-Sul do país, bem como parte da região Norte, desde esta sexta-feira.

Esse declínio é resultado de uma onda de frio, a primeira de 2024, com temperaturas previstas até 5 °C abaixo da média usual, aumentando a possibilidade de geadas, especialmente nos estados da região Sul. O evento climático, que, segundo o Inmet, é considerado normal para esta época do ano, deve perdurar até o início da noite de domingo.

Além desse resfriamento repentino, os estados localizados na região Centro-Sul também estão sob alerta para possíveis vendavais e chuvas nos próximos dias. O estado de São Paulo, por exemplo, recebeu um alerta de perigo devido ao potencial de chuvas intensas em toda a sua faixa litorânea. Além disso, há alerta para o risco de chuvas fortes no restante do território paulista, com validade até o fim da manhã deste sábado.

Nos próximos dias, as chuvas no Rio Grande do Sul, embora intensas, devem continuar concentradas na região sul do estado até domingo. O restante do território gaúcho terá menos chuva neste fim de semana, com previsão de céu parcialmente nublado. Entretanto, as temperaturas mais baixas, variando entre 9 °C e 16 °C, aumentam o risco de geadas em algumas áreas.

Os estados de Santa Catarina e Paraná também terão um sábado sem chuvas, embora o céu deva permanecer predominantemente nublado. Para o domingo, o Inmet prevê chuvas isoladas no norte paranaense, com possibilidade de geadas mais ao sul. Em Santa Catarina, Florianópolis terá um céu com poucas nuvens, enquanto o restante do estado pode enfrentar o risco de geadas.

No Rio de Janeiro, neste sábado, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva pela manhã e o termômetro variando entre 18°C e 28°C. Entre a tarde e a noite, o risco de pancadas de chuva aumenta, mas a temperatura continua com a mesma variação. No domingo, a previsão é de chuvas a qualquer hora. A temperatura está prevista para ter uma leve queda, com mínima de 16 °C e máxima de 26°C. Em São Paulo, as temperaturas ficam entre 15 °C e 20 °C. No domingo, o tempo deve permanecer nublado e com pancadas de chuva.

Na região Norte do país, a população de Roraima vai enfrentar, durante todo o fim de semana, um céu com muitas nuvens, com risco de chuvas de até 50 milímetros por dia, trovoadas e ventos intensos que vão de 40 a 60 km/h. A temperatura deve permanecer estável, com mínima de 23°C e máxima de 34°C durante os próximos dias.

A chuva também deve se estender pela região norte do Amazonas, com risco de trovoadas isoladas. No Amapá, a chuva, que já está caindo sobre a região litorânea do estado nos últimos dias, deve se estender por todo o território no domingo, com ventos intensos variando de 40 a 60 km/h. A temperatura deve permanecer entre 25°C e 33°C até segunda-feira.

Para a região Nordeste, o Inmet adicionou um alerta de acumulado de chuva no litoral dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que está previsto para se espalhar para o litoral da Bahia até a noite de domingo. A temperatura na região vai se manter estável nos próximos dias, embora ainda seja influenciada pela queda de temperatura trazida pela onda de frio.

Em Belo Horizonte (MG), as temperaturas para sábado ficam entre 15 °C e 29 °C. No domingo, a mínima fica em 17 °C e a máxima em 27 °C. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o dia deve permanecer nublado, com muitas nuvens, e os dias mais quentes terão temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. No domingo, a temperatura cai um pouco, variando entre 22 °C e 29 °C, e o céu deve permanecer nublado, com chuvas isoladas durante todo o dia.