Enchentes no RS: sobe para 165 o número de mortos e 64 pessoas seguem desaparecidas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) atualizou às 9h deste sábado, 25, as informações a respeito dos impactos causados pelas chuvas no estado. O número de mortos subiu para 165 e o de desaparecidos caiu de 72 para 64. Os dados mostram que 469 municípios sofreram algum dano, afetando mais de 2,3 milhões de pessoas.

Veja o balanço

Municípios afetados: 469

469 Pessoas em abrigos: 55.791

Desalojados: 581.638

Afetados: 2.345.400

2.345.400 Feridos : 806

: 806 Desaparecidos: 64

Óbitos confirmados : 165

: 165 Óbitos em investigação*: 0



0 Pessoas resgatadas : 83.593

: 83.593 Animais resgatados: 12.497

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

Transporte

Viaturas: 4.048

4.048 Aeronaves: 14

14 Embarcações: 253

Rios às 6h de sábado (25/5)

Lago Guaíba - Porto Alegre: 4,16m (cota de inundação: 3m no Centro; 2,10m nas Ilhas)

Rio dos Sinos - São Leopoldo: 4,75m (cota de inundação: 4,50m)

Rio Gravataí - Passo das Canoas: 5,40m (cota de inundação: 4,75m)

Rio Taquari - Muçum: 6,08m (cota de inundação: 18m)

Rio Caí - Feliz: 4,3m (cota de inundação: 9m)

Rio Uruguai - Uruguaiana: 8,40m (cota de inundação: 8,50m)

Lagoa dos Patos - Laranjal: 1,98m às 17h de 24/4 (cota de inundação: 1,30m)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 57.388 pontos sem energia elétrica (3% do total de clientes);

RGE Sul: 82.200 pontos sem energia elétrica (2,7% do total de clientes);

Corsan: Sistema normalizado.

Tim: Serviço normalizado;

Vivo: 2 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: Serviço normalizado.

Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

1.065 escolas

250 municípios

29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

381.231 estudantes impactados

578 escolas danificadas com 220.791 estudantes matriculados.

57 escolas servindo de abrigo.

Retorno às aulas

Retorno suspenso em 144 escolas (24/5): Porto Alegre (1ª CRE) e municípios específicos das coordenadorias: São Leopoldo (2ª CRE), Estrela (3ª CRE), Guaíba (12ª CRE), Santana do Livramento (19ª CRE) e Gravataí (28ª CRE)

Escolas

Total de escolas: 2.340

Já retornaram às aulas: 1.752 (74,8%)

Ainda não retornaram: 588 (25,1%) - 233 delas ainda sem data prevista.

Estudantes

Total de estudantes: 741.831

Retornaram às aulas: 495.394 (66,8%)

Ainda não retornaram: 246.437 (33,2%) - 91.324 deles ainda sem data prevista.

Situação das escolas por CRE

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 75 trechos com bloqueios totais e parciais em 43 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.

Portos e aeroportos

As chuvas e enchentes que atingem o Estado destruíram boa parte da infraestrutura de estradas do Rio Grande do Sul. Por isso, portos e aeroportos formam corredores de transporte fundamentais nesse momento, trazendo socorro e garantindo o abastecimento das regiões atingidas.

Confira a situação dos três portos e dos principais aeroportos regionais que operam no Rio Grande do Sul.

Aeroportos

Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

Os aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente:

Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Canela

Os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos operam normalmente:

Bagé

Pelotas

Uruguaiana

Aeroportos municipais

Caxias do Sul: opera normalmente.

Santa Cruz do Sul: opera normalmente.

Santa Maria: opera normalmente.

Portos

Porto de Porto Alegre: mantém suspensas as operações em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

Porto de Pelotas: opera normalmente.

Porto do Rio Grande: opera normalmente.

Travessia para São José do Norte: o serviço de balsa está realizando apenas o transporte de veículos altos, como caminhonetes. O de passageiros está suspenso em razão do aumento do nível da Laguna.