O que abre e o que fecha em SP no feriado de Carnaval

O funcionamento de serviços públicos, bancos e shoppings podem sofrer mudanças de horários na próxima semana por conta do Carnaval. Alguns estabelecimentos e serviços não vão abrir ou terão horário alterado. Confira o que abre e fecha em São Paulo.

AMAs e UBSs vão abrir no feriado?

Parte da rede municipal de atendimento terá ponto facultativo, com redução de equipes de funcionários, que trabalham por meio de escala, até as 12h da quarta-feira. Estarão abertas unidades como assistências médicas ambulatoriais (AMA), AMA/Unidade Básica de Saúde (UBS) Integradas, inclusive para vacinação, além dos hospitais municipais e prontos-socorros municipais. Na quarta-feira, as UBS também voltam a abrir normalmente a partir das 12h.

Assistência Médica Ambulatorial (AMA): das 7h às 19h;

AMA/Unidade Básica de Saúde (UBS) Integradas: das 7h às 19h;

Hospital Dia 12 horas e 24 horas; hospitais municipais; prontos-socorros municipais;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

Centro de Atenção Psicossocial IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análise Toxicológica (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Os hospitais veterinários públicos norte, leste e sul funcionarão normalmente na segunda-feira e na quarta-feira, enquanto a unidade oeste permanecerá fechada nos três dias.

Atendimento na subprefeituras

As praças de atendimento das 32 subprefeituras estarão fechadas nos dias de Carnaval.

Paulista estará fechada no domingo de Carnaval?

O programa não funcionará no domingo, 11. Por tanto, as avenidas Paulista e Liberdade estarão abertas para circulação de veículos.

Ecopontos vão funcionar no feriado?

Estarão abertos no sábado, 10, segunda 12, e quarta-feira, 14, das 6h às 18h. No domingo, 11, e terça-feira, 13, o funcionamento será das 6h às 22h.

Poupatempo vai funcionar no feriado?

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nos dias 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira), reabrindo ao meio-dia de quarta-feira, 14, devido ao Carnaval.

Durante todo o período, os serviços digitais continuarão funcionando normalmente. Já são mais de mil opções online que podem ser acessadas de todo lugar e a qualquer momento, de forma simples e segura.

Entre as mais procuradas, estão pesquisa de débitos de veículos, renovação da CNH, pontuação na CNH, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e licenciamento de veículos, entre outros.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório realizar agendamento de data e horário. As exceções são os cinco postos 100% digitais (Campinas Digital, Crea-SP, Piraporinha, Carrão e Santana) que atendem por ordem de chegada.

O agendamento – totalmente gratuito, deve ser feito somente pelos canais oficiais do Programa, como o portal http://www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda através do WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Correios vai abrir no feriado?

As agências dos Correios não vão funcionar nos dias de Carnaval, voltando a abrir normalmente na quarta-feira.

Como vai funcionar o transporte público em SP no Carnaval?

O transporte público terá funcionamento especial durante o Carnaval.

Metrô

Nesta sexta-feira e no sábado, 10, o metrô vai funcionar 24 horas. Os passageiros terão ônibus da SPTuris e da Liga das Escolas de Samba, que farão o trajeto de ida e volta entre o Sambódromo e a estação Portuguesa-Tietê. Além do ônibus Metrô–Sambódromo, haverá ônibus disponíveis nas duas ruas laterais do Sambódromo para levar o passageiro até a estação Portuguesa-Tietê.

As estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda estarão abertas para oferecer uma volta para casa segura e rápida. As outras estações estarão só funcionando como pontos de transferência e saída.

As quatro linhas metroferroviárias operadas pela iniciativa privada (4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda) também irão operar 24 horas por dia para atender o público que irá curtir o Carnaval no Sambódromo do Anhembi.

A expectativa é de que a Linha 4-Amarela receba o maior número de foliões. As estações Vila Sônia, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Paulista, Higienópolis-Mackenzie, República e Luz devem receber o maior número de usuários. Para atender o fluxo, a concessionária atuará com 650 colaboradores por dia.

A Linha 5-Lilás também está preparada para receber o público deste ano. O maior número de passageiros deve ser nas estações AACD-Servidor, Moema, Santa Cruz, Chácara Klabin, Santo Amaro e Capão Redondo.

CPTM

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) também irão se adaptar ao fluxo esperado para o feriado. Nesta sexta-feira e no próximo sábado, para atendimento aos passageiros que terão como destino o Anhembi, as estações Palmeiras-Barra Funda, que atende aos passageiros da CPTM e do metrô, e Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, ficarão abertas ininterruptamente para embarque e desembarque. As demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas apenas para transferência e desembarque. Na quarta-feira, a operação das linhas da CPTM é normal.

EMTU

As linhas intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba vão operar na segunda-feira, 12, com programação de sábado. Na terça-feira, 13, os horários serão iguais aos de domingo. Na quarta-feira de cinzas, 14, a programação será de sábado, com reforço na frota a partir das 11h.

Já na Baixada Santista, na segunda-feira e na quarta-feira, as linhas da EMTU com maior demanda de passageiros terão programação normal de dia útil e as demais linhas seguirão horário de sábado. Na terça-feira, todas as linhas terão programação de domingo, incluindo o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Na segunda-feira, o VLT terá operação de sábado e na quarta-feira, a frota será a mesma de um dia útil.

Ônibus

Durante o Carnaval (12 e 13) e na Quarta-Feira de Cinzas (14), o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h. Apenas os postos do Terminal Capelinha vai operar temporariamente das 6h às 20h e do Terminal Guarapiranga, que está fechado para obras. Já os postos Jabaquara e Santana estarão abertos na segunda-feira, fechados na terça-feira e terão atendimento normal na quarta-feira. O Posto Central da SPTrans estará fechado na segunda (12) e terça-feira (13) e voltará ao funcionamento normal na quarta-feira (14).

Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Vai ter rodízio em SP nos dias de Carnaval?

O Rodízio Municipal de Veículos e as demais restrições de trânsito estará suspenso entre a segunda-feira, 12, e a quarta-feira, 14. As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo do carnaval:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus.

Bancos vão abrir no feriado de Carnaval?

Segundo a Febraban, os banco não vão funcionar. Na quarta-feira, o atendimento ao público ocorre a partir das 12h.

Horário de shoppings em SP no feriado de Carnaval?

Normalmente, as lojas e quiosques funcionam nos horários habituais de domingos e feriados, das 14h às 20h.

Como será o funcionamento dos parques de SP no feriado?

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente nos dias de Carnaval. Os horários de cada unidade podem ser acessados por meio deste link.

Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS - Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres serão realizados das 8h às 14h e o plantão telefônico, das 8h às 17h. A unidade da DFS no Parque Ibirapuera não terá expediente entre os dias 2 a 5.

Minhocão estará aberta no feriado

O Elevado Presidente João Goulart, Minhocão, estará fechado para carros neste sábado, 10, e domingo, 11, das 7h às 21h45.

Assistência Social

Os seguintes serviços estarão abertos na segunda e terça-feira:

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA),

Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS),

Centros de Acolhida,

Central de Vagas e Emergência,

Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas,

Casa Lar,

Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI),

Residência Inclusiva,

Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Estarão fechados na segunda e terça-feira de Carnaval:

Supervisão de Assistência Social (SAS),

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),

Centros POP,

Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ),

Centro para Crianças e Adolescentes (CCA),

Centro para a Juventude (CJ),

Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP),

Núcleo de Convivência para Idosos (NCI),

Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD),

Centro Dia para Idosos (CDI),

Centro de Referência do Idoso (CRECI),

Circo Escola,

Serviço de Assistência Social à Família (SASF),

Centro de Convivência Intergeracional (CCInter),

Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM),

Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV),

Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA),

Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Na Quarta-Feira (14) de Cinzas, abrirão em horário normal:

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA),

Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS),

Centros de Acolhida, Central de Vagas e Emergencia,

Núcleos de Convivência para Pop Rua,

Repúblicas,

Casa Lar,

Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI),

Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa;

Centro para Crianças e Adolescentes (CCA);

Centro para a Juventude (CJ);

Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP);

Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP),

Núcleo de Convivência para Idosos (NCI),

Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD),

Centro Dia para Idosos (CDI),

Centro de Referência do Idoso (CRECI),

Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF),

Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM),

Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV),

Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA),

Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Estarão abertos a partir do meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (14):

Gabinete da Secretaria; Supervisão de Assistência Social (SAS),

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),

Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ).

Direitos humanos

Os seguintes equipamentos estarão abertos durante o Carnaval:

Centro de Referência da Criança e do Adolescente;

Estação Vidas no Centro;

Estação Cidadania;

Casa da Mulher Brasileira;

Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da população em Situação de Rua.

Os equipamentos fechados serão:

Polo Cultural da Terceira Idade e o Posto Avançado;

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial;

Ouvidoria de Direitos Humanos;

Serviços de Inclusão Social e Produtiva (Recifram e Reviravolta);

Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes;

Centros de Referência e Cidadania da Mulher;

Centros de Referência da Mulher;

Postos de Apoio à Mulher (Metrô e Sacomã).

Serviços de assistência social vão abrir no feriado?

Abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados: Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

CEUs estarão abertos no feriado?

Os equipamentos e espaços para atividades culturais, esportivas e de lazer dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionarão no Carnaval das 8h às 18h.

Descomplica vai abri no feriado?

As instalações da rede Fab Lab Livre SP, Telecentro e Descomplica SP estarão fechados nos dias de Carnaval.

Centro de apoio ao trabalhador

As unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, a rede de coworkings Teia e postos da Ade Sampa - Agência São Paulo de Desenvolvimento, vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho não irão funcionar nos dias de Carnaval, em virtude do feriado e ponto facultativo. Todos os serviços retomarão suas atividades na quarta-feira.

Parques vão abrir no feriado de Carnaval?

Os parques estaduais vão funcionar normalmente durante o feriado.

Museus em SP no feriado de Carnaval

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos durante o Carnaval. Veja detalhes:

Pinacoteca

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

12/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

Casa Guilherme de Almeida

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

Casa Mário de Andrade

Fechada para obras de ampliação.

Museu Casa das Rosas

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

MIS

10/02 – 10h às 20h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 10h às 18h

13/02 – 10h às 18h (com entrada gratuita)

14/02 – 10h às 19h

MIS Experience

10/02 – 10h às 21h

11/02 – 10h às 20h

12/02 – 10h às 20h

13/02 – 10h às 20h (com entrada gratuita)

14/02 – 10h às 20h

Paço das Artes

10/02 – 11h às 19h

11/02 – 12h às 18h

12/02 – 11h às 19h

13/02 – 12h às 18h

14/02 – 11h às 19h

Conservatório de Tatuí

Fechado durante todo o Carnaval, reabre na quarta-feira (14), às 13h.

Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Villa Lobos

10/02 – 9h30 às 18h30

11/02 – 9h30 às 18h30

12/02 – Fechada para manutenção

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 13h

Mundo do Circo

Fechado

Fábricas de Cultura

Zonas Norte e Sul, Diadema, Osasco e Iguape

10/02 – Funcionamento normal

11/02 – Fechadas

12/02 – Fechadas

13/02 – Fechadas

14/02 – Abertas a partir de 12h

Zona Leste, SBC e Santos

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – Fechadas

13/02 – Fechadas

14/02 – 13h às 21h (exceto a unidade de Belém, que funciona até as 17h)

Museus

Museu do Futebol (Exposição temporária Futebol de Brinquedo*)

10/02 – 9h às 17h (permanência até as 18h)

11/02 – 9h às 17h (permanência até as 18h)

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 17h (permanência até as 18h)

14/02 – Aberta a partir de 12h

*A exposição principal está fechada para obras de renovação

Museu da Língua Portuguesa

10/02 – 9h às 16h30 (permanência até as 18h)

11/02 – 9h às 16h30 (permanência até as 18h)

12/02 – Fechadas

13/02 – 9h às 16h30 (permanência até as 18h)

14/02 – Aberta a partir de 12h

Museu Casa de Portinari

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu H. P. Índia Vanuíre

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu das Culturas Indígenas

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu das Favelas

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h.

No dia 14, abre a partir de 12h

Museu de Arte Sacra

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – 9h às 17h

13/02 – 9h às 17h

14/02 – Fechado

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

10/02 – 10h às 17h (permanência até 18h)

11/02 – 10h às 17h (permanência até 18h)

12/02 – Fechado

13/02 – Fechado

14/02 – Aberto a partir de 13h

Museu do Café (Bilheteria encerra todos os dias às 17h)

10/02 – 9h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 9h às 18h

13/02 – 9h às 18h

14/02 – 9h às 18h

Museu Catavento (Bilheteria encerra todos os dias às 16h)

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 17h

14/02 – 13h às 17h

Museu da Imigração (bilheteria encerra todos os dias, às 17h, exceto dia 13)

10/02 – 9h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 14h (bilheteria até as 13h)

14/02 – 9h às 18h

Osesp

Concertos da pré-temporada, entre 8 e 10 de fevereiro, serão sempre às 19h30.

As visitas monitoradas na Sala São Paulo acontecem normalmente até domingo (11) e retornam na quinta (15).

Memorial da Resistência

10/02 – 10h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 10h às 18h

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 12h

Oficinas Culturais

As ações acontecerão no pré e pós Carnaval. Veja abaixo:

Alfredo Volpi

10/02 – Fechada

11/02 – Fechada

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 13h até as 18h

Maestro Juan Serrano

10/02 – Sem atividades

11/02 – Fechada

12/02 – Sem atividades

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 12h

Oswald de Andrade