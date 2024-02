Vai curtir o Carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais? Saiba como será a segurança

O Carnaval de rua em 2024 já começou em todo o Brasil. A data oficial da folia será nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte terão uma agenda repleta de blocos, e a segurança nas cidades será reforçada durante a temporada de festas.

Confira o plano de segurança de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que se estendem para as capitais dos estados.

Como será o policiamento do Carnaval em São Paulo

Em São Paulo, a Polícia Militar vai mobilizadar 15 mil policiais e 6 mil viaturas. “Houve uma expansão do carnaval da capital para todo o estado, por isso existe esse planejamento para garantir a segurança em todos os locais”, afirmou o comandante-geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas, em nota. O efetivo ficará empenhado durante o carnaval, entre os dias 5 e 16, e também no pós-carnaval, nos dias 17 e 18.

Policiais a pé vão circular em locais estratégicos, em meio ao percurso dos blocos e também em locais de encontros públicos para a fácil localização. Também haverá o policiamento à paisana, com agentes com trajes civis em meio ao público para observar atitudes suspeitas e evitar crimes, avisando a central de operações sobre possíveis indivíduos em atitudes suspeitas. Os policiais que vão atuar na operação também receberam treinamento específico para lidar com casos de importunação sexual.

Além do policiamento ostensivo para flagrar roubos e furtos de celular, a PM vai atuar também para combater a receptação dos aparelhos. “A receptação dos celulares é muito rápida. O criminoso furta o celular, leva para outra pessoa e já sai daquela área. Por isso, estamos com uma operação em andamento justamente para combater a receptação de aparelhos de celular”, afirmou o coronel.

Como será o policiamento do Carnaval no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, 12 mil policiais militares reforçam o patrulhamento na capital e no interior -- um aumento de 5% comparado a 2023. A segurança pública terá, pela primeira vez no Carnaval, videomonitoramento com reconhecimento facial na orla da capital, no Sambódromo, nas estações de metrô e na Supervia. Todas as imagens captadas serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

"Fizemos um investimento de R$ 62,5 milhões, o maior da história do Carnaval do Rio de Janeiro, destinado às escolas de samba, a um novo calendário de eventos durante todo o ano na Cidade do Samba, e nos blocos e outras manifestações culturais", afirmou o governador Cláudio Castro em coletiva.

O governador também afirmou que um posto avançado da 6ª DP será montado no Setor 11 da Marquês de Sapucaí, além de seis torres de observação instaladas ao longo da Avenida Presidente Vargas. Haverá monitoramento por drones durante todo o evento.

Nos blocos das ruas do Centro do Rio haverá patrulhamento por drones e pontos de interceptação e revista com 250 detectores de metais. A iniciativa se estende às estações de metrô Copacabana, Ipanema e Leblon. Já no interior do Estado e municípios da Região Metropolitana, batalhões da área farão reforço do policiamento nos blocos de rua.

Como será o policiamento do Carnaval em Minas Gerais

Em Minas Gerais, a Secretária de Segurança Pública afirmou que, durante os quatro dias de evento, haverá o emprego operacional de 100% dos policiais militares do estado. Os períodos de férias e folgas serão suspensos, com mais de 36 mil homens e mulheres empenhados em garantir a segurança dos foliões e da população em geral. Além disso, o trabalho da Polícia Militar de Minas será intensificado nas cidades onde há previsão ou tradição de festividades com maior público, como Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina e São João del-Rei. Nessas cidades, o efetivo da Polícia Civil também será ampliado e vai contar com 1,2 mil servidores a mais.

Já Belo Horizonte contará com o reforço de 500 policiais militares vindos de cidades do interior. O planejamento estratégico prevê não só o reforço de policiamento nos municípios, mas nas rodovias e em áreas de balneários e parques.

Neste ano, haverá a possibilidade de acionamento das forças de segurança por meio de mensagens, e não somente ligações. O serviço Emergência MG pode ser acessado pelo site, pelo aplicativo de serviços do Governo de Minas (MG App) e pelo aplicativo de mensagens Telegram (basta procurar na lupa por Emergência MG).