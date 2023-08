Novo PAC terá investimento de R$ 1,7 trilhão; veja a divisão por estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança nesta sexta-feira, 11, a nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os investimentos previstos no programa com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) somam R$ 371 bilhões; o das empresas estatais, R$ 343 bilhões; financiamentos, R$ 362 bilhões; e setor privado, R$ 612 bilhões. A previsão é de que o total investido chegue a R$ 1 trilhão em quatro anos, incluindo os investimentos da Petrobras, de acordo com estimativas do governo.

Segundo a Casa Civil, a primeira etapa do novo PAC será composta por empreendimentos propostos por ministérios e governadores. Uma segunda etapa começará em setembro, com uma seleção pública para estados e municípios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que o PAC será uma nova política de desenvolvimento de investimento em obras de infraestrutura e desenvolvimento industrial. Veja a divisão de investimento do PAC por estados brasileiros:

Investimento do PAC por estado

Acre: R$ 26,6 bilhões

Tocantins: R$ 57,9 bilhões

Alagoas: R$ 47 bilhões

Sergipe: R$ 136,6 bilhões

Santa Catarina: R$ 48,3 bilhões

São Paulo: R$ 179,6 bilhões

Amapá: R$ 28,6 bilhões

Roraima: R$ 28,6 bilhões

Rio Grande do Sul: R$ 75,6 bilhões

Amazonas: R$ 47,2 bilhões

Rondônia: R$ 29,6 bilhões

Bahia: R$ 119,4 bilhões

Rio Grande do Norte: R$ 45,1 bilhões

Rio de Janeiro: R$ 342,6 bilhões

Ceará: R$ 73,2 bilhões

Pernambuco: R$ 91,9 bilhões

Piauí: R$ 56,5 bilhões

Distrito Federal: R$ 47,8 bilhões

Paraíba: R$ 36,8 bilhões

Paraná: R$ 107,2 bilhões

Minas Gerais: R$ 171,9 bilhões

Pará: R$ 75,2 bilhões

Espírito Santo: R$ 65,9 bilhões

Mato Grosso do Sul: R$ 44,7 bilhões

Mato Grosso: R$ 60,6 bilhões

Goiás: R$ 98,5 bilhões

Maranhão: R$ 93,9 bilhões

Acompanhe ao vivo o lançamento do PAC