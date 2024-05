Rio Grande do Sul: quando para de chover e quando começa a baixar a água?

O estado do Rio Grande do Sul (RS) vem sendo afetado por fortes chuvas desde a semana passada, e a catástrofe ambiental já afetou mais de 780,7 mil pessoas.

Até o momento, 75 pessoas morreram, de acordo com o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 12h deste domingo, 5. Outros seis óbitos ainda estão em investigação e 155 pessoas ficaram feridas. Há ainda 103 pessoas desaparecidas.

Quando para de chover no Rio Grande do Sul? E quando baixa o nível da água dos rios?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém as previsões para chuvas neste domingo, mas com baixo risco para alagamentos.

Segundo o serviço de meteorologia Climatempo, no domingo as chuvas devem continuar, mas em menor nível. Pancadas de nível moderado à forte devem atingir as regiões metropolitana de Porto Alegre, Missões, Centro e litoral norte, acumulando entre 15 e 35 milímetros de chuva. Nas demais regiões, a expectativa é de chuva fraca neste domingo.

O tempo deve ficar mais firme nos próximos dias, mas ainda não há previsão de quando isso irá se refletir na redução do nível da água, segundo a última estimativa da empresa, publicada no sábado, 4. "Devido previsão de novas precipitações volumosas ainda entre sábado e domingo, é esperada a manutenção da tendência de elevação nos principais rios do estado", informou o Climatempo em nota.

É possível que o estado tenha uma trégua nas chuvas, com a chegada de uma massa de ar seco. A estimativa é do meteorologista Cléo Kuhn, que projeta um tempo mais firme até a próxima quinta-feira, 9.

Imagem destaca a diminuição da umidade na metade norte do RS. Parte mais ao sul/oeste tem muita umidade e algumas pancadas de chuva. Na metade norte pouca chuva entre muitas nuvens agora a tarde. Sem chuva em quase todo RS segunda e terça, tem chuva apenas fronteira com Uruguai. pic.twitter.com/zCdSs6Sbex — Cléo Kuhn (@tempocleokuhn) May 5, 2024

“Porém é possível que tenhamos novas chuvas de sexta-feira para sábado da próxima semana, precisamos estar mais próximos para ter certeza”, afirmou Kuhn em postagem nas redes sociais.

O meteorologista espera que a massa de ar seco chegue com mais força ao Rio Grande do Sul após o próximo final de semana, após o Dia das Mães, diminuindo a quantidade de chuvas.

A catástrofe no Rio Grande do Sul

O número de óbitos causados pelas chuvas no RS superou a última catástrofe ambiental do estado em setembro de 2023, quando 54 pessoas perderam a vida devido à passagem de um ciclone extratropical. Este é o pior desastre climático da história gaúcha, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.

As chuvas também obrigaram 95,7 mil pessoas a abandonarem suas casas, entre 104,6 mil desalojados e 16,6 mil desabrigados. Dos 497 municípios gaúchos, 334 foram afetados pelas fortes chuvas, o que representa 67,2% das cidades do estado.

Ainda de acordo com o balanço mais recente das infraestruturas estaduais, mais de 420 mil pontos no estado seguem sem energia elétrica e 839 mil residências (27%) sem abastecimento de água.

As chuvas também provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Neste domingo, 5, são registrados 113 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

No fim da manhã deste domingo, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, desembarcaram na Base Aérea de Canoas (RS). A comitiva também é composta por 13 ministros; pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva; pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin; e pela primeira-dama Janja Lula da Silva.

Como ajudar os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul?

Há opções para doações em dinheiro para órgãos oficiais e entidades confiáveis que organizam mutirões para transformar os recursos em ações de assistência. Confira alguns:

Governo do Rio Grande do Sul

O governo do estado disponibilizou uma chave PIX para doações nacionais.

Doações nacionais

Chave PIX: 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Nome: SOS Rio Grande do Sul / Banco: Banrisul

Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura da Capital também disponibilizou uma chave PIX para doações nacionais.

92963560000160 (CNPJ)

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal

Conta corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Associação do Ministério Público do RS

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) está reunindo forças para comprar mantimentos para as vítimas.

Chave pix: 87027595000157 (CNPJ)

Banco: Sicredi

Comunitas

A organização criou um fundo de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul após a forte chuva que atingiu o Estado. O "Reconstrua RS" será modelado por meio de uma gestão compartilhada, comitês de atuação e execução privada e com ações prioritárias, entre elas a reorganização das escolas para o retorno das aulas.

Doações para ações de reestruturação: CNPJ 03.983.242/0001-30

Banco do Brasil - 001

Agência 1195-9

Conta Corrente 600.650-7

Doações para ações emergenciais: pix - 92.958.800/0001-38 (CNPJ)

Para mais informações, contato pode ser feito via reestruturars@comunitas.org.br

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

Para ajudar, não é preciso sair de casa. Basta contribuir via pix, depósito bancário ou via site oficial Doe Alimentos, da Rede de Bancos de Alimentos do RS.

Site: http://www.doealimentos.com.br

PIX: CNPJ - 04.580.781/0001-91

Conta corrente: Banco Santander

Agência: 1001

Conta: 13.000.284-4

Coleta de itens

A CVC está disponibilizando as mais de mil lojas em todo o Brasil para coleta de doações. Após arrecadação, a distribuição será feita por meio de uma parceria com a Azul, Gol Jamef Logística e Latam.

A CVC informa que os interessados em participar podem realizar a entrega de itens nas lojas da operadora de turismo de amanhã, 6, até domingo, dia 12 de maio. Os itens aceitos são: roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas.

*Com Agência Brasil