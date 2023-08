Novo PAC vai investir R$ 342,6 bilhões no Rio de Janeiro; veja as principais obras

A nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançada nesta sexta-feira, 11, vai investir R$ 342,6 bilhões em obras e serviços no Rio de Janeiro. O estado terá o maior volume de recurso em comparação as outras unidades da federação.

No conjunto de obras do programa, estão as 16 novas plataformas para desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, 11 gasodutos interligados e um gasoduto de escoamento – Rota 3, Refinaria Duque de Caxias – co-processamento e moradias do Minha Casa Minha Vida.

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o governo federal lançará editais, que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas:

Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais; Saúde: UBSs, policlínicas e maternidades Educação: creches, escolas e ônibus escolares Cultura: CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico Esporte: espaços esportivos comunitários

Veja as principais obras no RJ no novo PAC