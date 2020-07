Nova lei traz oportunidades para investidores e desafios para regulação

A universalização dos serviços de água e esgoto e os fins dos lixões, ambos grandes desafios de saúde pública no Brasil, estão mais próximos com a recente aprovação da nova lei do saneamento. O novo marco legal estabelece prazos para o alcance das metas, e permite a concessão de obras e operação dos serviços à iniciativa privada. Atualmente, mais de 100 milhões de pessoas em centenas de municípios não têm acesso aos serviços de água ou esgoto. E o investimento previsto para as obras necessárias é estimado em R$ 700 bilhões.

Para discutir o tema participarão do webinar de hoje, às 20h, o senador Tasso Jereissati, relator do projeto do Marco Legal do Saneamento; Christianne Dias, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), órgão que terá um papel importante na definição de metas e tarifas; Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp; e Gustavo Fava, sócio da área de Project Finance do BTG Pactual, banco tem forte atuação no setor de infraestrutura.

