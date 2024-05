Linha 1-Azul do Metrô opera com velocidade reduzida nesta terça-feira

Usuários do metrô de São Paulo que dependem da linha 1-Azul começaram a manhã desta terça-feira, 28, com problemas. Nas redes sociais, diversas imagens estão sendo postadas, mostrando as estações cheias e com um fluxo de pessoas concentrado, muito acima do normal para o horário.

Em nota enviada à EXAME pela assessoria de imprensa do Metrô, a concessionária explica que os trens estão operando em velocidade reduzida e com maior tempo de parada nas estações entre 4h40 e 6h29, devido a falha de equipamento de via na região da estação Tiradentes. Por esse motivo, está havendo um controle de fluxo, restringindo o acesso em alguns locais, para preservar a segurança dos passageiros.

​Nota à imprensa

Os trens da Linha 1-Azul circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações, entre 4h40 e 6h29, devido a falha de equipamento de via na região da estação Tiradentes. Durante o período, foi adotado controle de fluxo, restringindo o acesso em algumas estações, evitando aglomerações nas plataformas e preservando a segurança dos passageiros. O Metrô lamenta o transtorno causado.