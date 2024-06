Vai ter greve do Metrô essa semana? Sindicato se reúne na quarta para decidir sobre paralisação

O sindicato dos metroviários vai se reunir na próxima quarta-feira, 5, para avaliar a proposta salarial apresentada pelo Metrô e deliberar sobre uma possível greve na quinta-feira, 6, caso o pleito dos servidores não sejam atendidos.

Essa será a segunda assembleia em menos de um mês para discutir uma paralisação em meio a campanha por aumento de salário. No último dia 21 de maio, a categoria recuou após uma carta apresentada pelo Metrô atender parte das reivindicações dos trabalhadores. O sindicato e o governo do estado tiveram uma reunião de conciliação na Justiça do Trabalho.

Pedido de aumento acima da inflação

Os metroviários pedem um aumento salarial acima da inflação, reajuste dos vale refeição e alimentação, recontratação de funcionários demitidos na última greve e a realização de concursos públicos para aumentar o quadro da empresa.

Em uma primeira proposta, o Metrô ofereceu aumento de 2,77% (inflação medida pelo IPC-Fipe), recusado pelos trabalhadores.

O sindicato afirma que tem buscado diálogo com o Metrô e com o governo Tarcísio de Freitas, mas não é atendido. A promessa que uma nova proposta seria apresentada na última segunda-feira, 14, não foi cumprida. Os representantes da empresa disseram ao sindicato que só poderiam apresentar um novo texto no dia 5 de junho.

"Metroviárias e metroviários realizam um serviço de excelência, reconhecido pela população pelo sétimo ano consecutivo como o melhor serviço público de São Paulo. Mesmo com o quadro de funcionários reduzido. Por isso, merecem respeito. São exatamente 2 meses desde quando a empresa teve contato com as reivindicações e, após 5 rodadas, a empresa ainda não apresentou nenhuma proposta", diz a categoria em nota.