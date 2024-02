Lula reforça pedido de cessar-fogo na Faixa de Gaza em reunião com primeiro-ministro palestino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu novamente o cessar-fogo no conflito entre Hamas e Israel em reunião bilateral com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh, que aconteceu antes da 37ª Cúpula da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia.

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula condenou os ataques do Hamas contra civis israelenses, concordou com a necessidade do cessar-fogo e reiterou o compromisso do governo brasileiro com a solução de dois Estados, o que inclui a criação de um Estado palestino.

Cessar-fogo imediato

Shtayyeh agradeceu o apoio e reforçou a necessidade de um cessar-fogo imediato, além da abertura para a entrada de ajuda humanitária.

Lula tinha previsão de uma agenda bilateral com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que acabou cancelado.