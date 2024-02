Na Etiópia, Lula participou da Cúpula da União Africana e teve reunião com secretário-geral da ONU

Em seu segundo dia na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou como convidado neste sábado da 37ª Cúpula da União Africana, formada por 55 países. Com o apoio de Lula, a entidade começou a integrar em 2023 o G20, presidido pelo Brasil. O presidente discursou.

No encontro, Lula vai defender uma frente mundial contra a fome, prevista na agenda que tem sido levada pelo Brasil nos fóruns internacionais.

A cerimônia de abertura do evento começa às 11h30, no horário local (5h30, no horário de Brasília), na capital do país, Adis Abeba. Antes, o presidente brasileiro se encontra com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Também há previsão de reunião com o primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Shtayyeh, e reunião bilateral com o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi.

Fala cancelada

O primeiro dia da visita de Lula à Etiópia, nesta sexta-feira foi marcado pelo encontro com o primeiro-ministro Abiy Ahmed. O presidente brasileiro também participaria de um evento da FAO sobre financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar com outros presidentes africanos, momento que seria aproveitado para reuniões bilaterais, mas a agenda foi cancelada devido à ausência das autoridades.

Segundo a Presidência da República, o cancelamento se deu porque diversos presidentes africanos foram convocados para uma reunião de emergência na União Africana, para tratar do conflito na região leste da República Democrática do Congo.

Neste sábado, Lula ainda participará de um almoço em homenagem às autoridades participantes da Cúpula da União Africana, oferecido por Abiy Ahmed, e pelo presidente da Comissão da União, Moussa Faki Mahamat.

À noite, o presidente participa do jantar da cúpula, oferecido por Abiy Ahmed. Lula retorna ao Brasil no domingo.

Egito

A primeira agenda internacional do presidente brasileiro no ano começou no último dia 14, em Cairo, capital do Egito. Na ocasião, ele se reuniu com o presidente Abdel Fattah al-Sisi para discutir a guerra entre Israel e Hamas e assinar acordos bilaterais na área de bioenergia, ciência e tecnologia. O país foi um ator importante na retirada de brasileiros e seus familiares da Faixa de Gaza e ocupa um papel importante negociação de um acordo entre Israel e Hamas.