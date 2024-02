Lula e Janja visitam pirâmides de Gizé, no Egito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quarta-feira a Esfinge e as Pirâmides de Gizé, no Egito. Lula ficará no Cairo até quinta cumprindo agendas oficiais. Na visita às pirâmides, o presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Esta foi a única agenda do primeiro dia de viagem divulgada até o momento.

Além das pirâmides e da Esfinge, Lula visitou um novo museu, que ainda será inaugurado. Pelas redes sociais, o presidente afirmou que conversou na ocasião sobre o apoio dos egípcios na recuperação do Museu Nacinal, que pegou fogo em 2018.

"Na visita ao Cairo, uma parada na Esfinge e nas Pirâmides de Gizé, esse grande sítio arqueológico da humanidade, erguido há milhares de anos. Também visitei um novo museu ao lado das pirâmides que será inaugurado e conversei sobre o apoio dos egípcios na recuperação do Museu Nacional e seu acervo que pegou fogo em 2018", escreveu.

Lula terá reunião com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, apenas na quinta-feira. O país foi um ator importante na retirada de brasileiros e seus familiares da Faixa de Gaza e ocupa um papel importante negociação de um acordo entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Como mostrou O GLOBO, Lula deve se colocar a disposição para ajudar solucionar a crise que começou em outubro de 2023 com o ataque do Hamas a Israel.

Na quinta-feira, também há expectativa de assinatura de acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação. Também na quinta, Lula irá à Liga dos Estados Árabes para uma audiência com o secretário-geral da entidade, Ahmed Aboul Gheit. Também esta prevista a participação dele no conselho de representantes da liga.

Do Cairo, Lula segue para Etiópia, onde terá agendas de sexta-feira a domingo. Na capital etíope Lula vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.