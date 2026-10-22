Quaest: Lula tinha 6 pontos de vantagem sobre Bolsonaro em 2022 e está 1 atrás de Flávio em 2026

2022: resultado final foi mais acirrado do que as pesquisas demonstravam (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
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Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12h05.
A três dias do segundo turno de 2026, a pesquisa Quaest mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula (PT). Em 2022, na mesma etapa da disputa, Lula tinha 48%, ante 42% de Jair Bolsonaro. A comparação revela uma inversão na liderança numérica: o petista passou de 6 pontos percentuais à frente para 1 ponto atrás do candidato do PL.
A três dias do segundo turno das Eleições Gerais de 2026, pesquisas divulgadas pelos mesmos institutos permitem comparar como estavam os principais candidatos à Presidência na reta final de 2022 e como chegam ao mesmo momento em 2026.
A penúltima pesquisa Quaest antes do pleito, divulgada na última quarta-feira, 21, a quatro dias da votação deste ano, mostrou um cenário muito acirrado numericamente. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 45% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44%. Os dois estão tecnicamente empatados.
Em quatro anos, o cenário era igualmente acirrado, mas numericamente invertido. Em 2022, quem disputava a reeleição era o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Jair perdeu para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que hoje disputa contra o filho de seu antecessor, o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Naquele ano, a penúltima Quaest divulgada no dia 26 de outubro de 2026, a cinco dias da votação, colocava Lula à frente, com 48% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro aparecia com 42%.
Na comparação, Lula caiu 4 pontos percentuais, de 48% para 44%. O percentual registrado pelo candidato bolsonarista, por sua vez, vai de 42% para 45%, uma variação positiva de três pontos percentuais.
O resultado final em 2022, no entanto, foi mais acirrado do que as pesquisas demonstravam, com a vitória apertada de Lula por 50,9% a 49,1% do ex-presidente.
No primeiro turno de 2026, Flávio terminou à frente de Lula, com 47,06% contra 45,16%. A diferença foi de 2,2 milhões, a menor desde a redemocratização entre candidatos na disputa do primeiro turno.
O levantamento divulgado em 21 de outubro mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto e Lula (PT) com 44%. A diferença numérica entre os candidatos é de 1 ponto percentual.
Na penúltima pesquisa Quaest, antes do segundo turno de 2022, Lula registrava 48% das intenções de voto, contra 42% de Jair Bolsonaro, uma vantagem de 6 pontos percentuais.
Na comparação entre os levantamentos da Quaest, Lula passou de 48% em 2022 para 44% em 2026, uma diferença de 4 pontos percentuais. Já o candidato do PL passou de 42% para 45%, uma variação positiva de 3 pontos percentuais. Em 2022, o adversário de Lula era Jair Bolsonaro; em 2026, é seu filho, Flávio Bolsonaro.
Lula venceu Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do então presidente. A diferença foi de aproximadamente 1,8 ponto percentual.
Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,06% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos, segundo os números apresentados na matéria.
O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026, quando Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam a Presidência da República.