Quaest: Lula tinha 6 pontos de vantagem sobre Bolsonaro em 2022 e está 1 atrás de Flávio em 2026

RESUMO ＋ A três dias do segundo turno de 2026, a pesquisa Quaest mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula (PT). Em 2022, na mesma etapa da disputa, Lula tinha 48%, ante 42% de Jair Bolsonaro. A comparação revela uma inversão na liderança numérica: o petista passou de 6 pontos percentuais à frente para 1 ponto atrás do candidato do PL.

A três dias do segundo turno das Eleições Gerais de 2026, pesquisas divulgadas pelos mesmos institutos permitem comparar como estavam os principais candidatos à Presidência na reta final de 2022 e como chegam ao mesmo momento em 2026.

A penúltima pesquisa Quaest antes do pleito, divulgada na última quarta-feira, 21, a quatro dias da votação deste ano, mostrou um cenário muito acirrado numericamente. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 45% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Em quatro anos, o cenário era igualmente acirrado, mas numericamente invertido. Em 2022, quem disputava a reeleição era o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Jair perdeu para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que hoje disputa contra o filho de seu antecessor, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Naquele ano, a penúltima Quaest divulgada no dia 26 de outubro de 2026, a cinco dias da votação, colocava Lula à frente, com 48% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro aparecia com 42%.

Na comparação, Lula caiu 4 pontos percentuais, de 48% para 44%. O percentual registrado pelo candidato bolsonarista, por sua vez, vai de 42% para 45%, uma variação positiva de três pontos percentuais.

O resultado final em 2022, no entanto, foi mais acirrado do que as pesquisas demonstravam, com a vitória apertada de Lula por 50,9% a 49,1% do ex-presidente.

No primeiro turno de 2026, Flávio terminou à frente de Lula, com 47,06% contra 45,16%. A diferença foi de 2,2 milhões, a menor desde a redemocratização entre candidatos na disputa do primeiro turno.