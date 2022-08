Lula dá início à campanha eleitoral no ABC paulista, seu berço político

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PT, começará a campanha eleitoral em São Bernardo do Campo (SP), no ABC paulista, onde iniciou sua trajetória política. O primeiro compromisso público do petista como candidato será uma visita à fábrica da Volkswagen, na tarde desta terça-feira, 16.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O ato que marcaria a estreia da campanha, na metalúrgica MWM, em São Paulo, que estava agendado para as 7h, foi cancelado por motivos de segurança. A equipe que cuida da integridade de Lula suspendeu a participação dele no evento por entender que não houve tempo hábil para verificar as condições de segurança do local.

A visita à fábrica da Volkswagen, às 14h, está mantida na agenda e será transmitida pelas redes sociais do ex-presidente. À noite, Lula deve comparecer à posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. O evento deve começar às 19h.

Lula lidera as pesquisas eleitorais desde que foi anunciado candidato. O ex-presidente chegou a 45% da intenção de voto no primeiro turno, contra 34% do presidente Jair Bolsonaro (PL), em nova rodada de pesquisa eleitoral FSB, encomendada pelo BTG Pactual (do mesmo grupo da EXAME), divulgada na segunda-feira, 15.

Nesta terça-feira, 16, começa oficialmente a campanha eleitoral de 2022. Candidatos à Presidência da República, aos governos dos estados e aos Legislativos federal, estaduais e distrital estão liberados para entregar panfletos, fazer comícios e divulgar materiais nas ruas e na internet, em busca de votos.

LEIA TAMBÉM: