Lula chega aos Estados Unidos, mas não fala com a imprensa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 17h30, no horário local, na Blair House, em Washington DC, onde ficará hospedado para o encontro, nesta sexta, 10, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele não falou à imprensa.

Lula chegou acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Não há agenda oficial prevista para esta quinta, 9, e o presidente deve permanecer na Blair House, residência oferecida a convidados importantes que visitam a capital dos EUA.

Além de Lula e Janja, a comitiva ministerial também chegou à Blair House. É formada pelos ministros Mauro Vieira, de Relações Exteriores; Fernando Haddad, da Fazenda; Marina Silva, do Meio Ambiente; Anielle Franco, de Igualdade Racial; do assessor especial, embaixador Celso Amorim, e do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, Marcio Elias Rosa.

Os compromissos terão início apenas amanhã, dia 10. O ponto alto será o primeiro encontro de Lula com o chefe da Casa Branca desde a sua posse, em janeiro.

Na pauta, defesa à democracia e combate ao extremismo após os eventos golpistas ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil; a agenda ambiental, com foco nas mudanças climáticas e na proteção à Amazônia; questões econômicas, como a cadeia de suprimentos, e ainda temas globais como a guerra na Ucrânia. Os líderes devem se reunir nesta sexta-feira, às 15h30, no horário local.

Além da reunião com o chefe da Casa Branca, Lula tem uma agenda cheia e que inclui reuniões com democratas norte-americanos, como, por exemplo, o senador Bernie Sanders.