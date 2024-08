Loteria estadual de SP poderá ter raspadinha online e prevê R$ 3,4 bi em arrecadação

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta qutar-feira, 14, que as empresas interessadas em participar do leilão de concessão dos Serviços Públicos Lotéricos deverão apresentar certificações internacionais, para assegurar a idoneidade e segurança da operação.

O projeto estima arrecadar R$ 3,4 bilhões nos próximos 15 anos, com a verba sendo destinada à área da saúde. O leilão está marcado para 13 de setembro.

A concessão prevê cinco modelos de serviços lotéricos, focados em espaços físicos e no ambiente digital. De acordo com as normas, menores de 18 anos estão proibidos de participar, e a concessionária será responsável por realizar campanhas de conscientização contra o vício em jogos.

Em um comunicado, Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos, informa que as empresas e grupos com experiência em jogos lotéricos poderão participar do edital. "Já temos alguns players internacionais interessados em vir para o Brasil e outros que já atuam aqui. Por isso, vamos exigir todas as certificações possíveis para garantir a seleção de um operador que seja referência”.

Segundo o edital, a concessão não envolve apostas esportivas online, conhecidas como "bets". Os serviços exclusivos serão funcionarão por meio de uma única empresa e poderão ser oferecidos online, como as raspadinhas eletrônicas.

A estratégia traçada pelo governo paulista inclui a instalação de pelo menos 31 pontos de venda exclusivos, distribuídos pelas regiões administrativas de São Paulo, com o objetivo de atingir todas as áreas do estado. As lojas, que servirão como conceito dos serviços, deverão estar localizadas a uma distância mínima de 300 metros de creches ou escolas de ensino básico e fundamental.

Como a fiscalização vai funcionar?

O governo do estado de São Paulo também informou que a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) será a responsável por monitorar e fiscalizar a concessão dos serviços lotéricos no estado.

Thiago Mesquita Nunes, diretor-presidente da Arsesp, explicou que a missão da autarquia é garantir que os serviços sejam executados em conformidade com as diretrizes legais, com a adoção de padrões internacionais para combater o vício em jogos.

“Encaramos esse desafio com o firme propósito de garantir que os serviços concedidos sejam executados com excelência, em conformidade com as diretrizes legais e promovendo a integridade e a segurança em todas as operações, com especial foco na exigência de adoção de parâmetros internacionais de combate ao vício em jogos”, diz Nunes.

E acrescenta:"Uma fiscalização eficaz, baseada na expertise da Arsesp, será crucial para assegurar que a concessão das loterias resulte em benefícios reais à sociedade, com os recursos sendo reinvestidos na área da saúde e no desenvolvimento do estado", enfatizou o diretor-presidente.