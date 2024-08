Tarcísio de Freitas, governador de SP, é o entrevistado da EXAME desta quinta

A privatização da Sabesp, o plano fiscal para economizar R$ 20 bilhões, a concessão de trilhos e obras de infraestrutura são alguns dos temas que serão abordados com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quinta-feira, 15, às 13h50, em entrevista exclusiva ao programa Macro em Pauta, da EXAME (assista a todas as entrevistas aqui). A entrevista terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME.

Tarcísio assumiu a administração estadual em janeiro de 2023, após vencer Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, nas eleições de 2022. A eleição foi a primeira que o político disputou na vida. Em 20 meses de gestão, o chefe do Executivo focou em projetos de infraestrutura, privatizações e concessões.

A retomada das obras do Trecho Norte do Rodoanel e a estruturação do projeto do túnel imerso ligando Santos e Guarujá, além do leilão do Trem Intercidades, que liga a capital paulista a Campinas, são alguns feitos da gestão. O principal destaque é a desestatização da Sabesp, finalizada no fim de julho, com R$ 14,8 bilhões nos cofres paulistas e a promessa de universalização do saneamento no estado até 2029.

No campo fiscal, o governador prometeu, com o plano "São Paulo na Direção Certa", um corte de até R$ 20 bilhões por ano. A ideia é reestruturar as agências reguladoras, reduzir as despesas de custeio e de pessoal, e renegociar a dívida do estado com a União.

Entre os desafios da gestão está a segurança pública. Apesar da melhora dos indicadores, as pesquisas de opinião mostram que a segurança é a principal preocupação do paulista, superando saúde e educação. O governo realizou operações no litoral paulista, criticadas pela oposição pelo número de mortos, e uma ação conjunta para desmantelar a operação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no centro da capital.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e economia na EXAME, e Luciano Pádua, editor de macroeconomia da EXAME.

Quem é Tarcísio de Freitas

Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro. Além disso, atuou como diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) durante a gestão Dilma Rousseff (PT).

Tarcísio de Freitas serviu ao Exército por 17 anos, onde chefiou a seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na missão de paz da ONU, no Haiti. Ele é formado em engenharia civil e concluiu o mestrado em engenharia de transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, além de ser formado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Estudou também na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, onde começou a vida profissional.