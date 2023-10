Linha 9-Esmeralda apresenta falha elétrica pelo segundo dia consecutivo

A Linha9-Esmeralda, operada pela empresa ViaMobilidade, continua com problemas na manhã desta quarta-feira, 4. A linha apresentou uma falha elétrica entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré.

De acordo com a empresa, o sistema Paese foi acionado para atender os passageiros no trecho. Nas demais estações, a operação acontece normalmente.

Este é o segundo dia consecutivo que a operação apresenta falhas. Nesta terça-feira, 3, a linha registrou uma pane elétrica no mesmo trecho, por volta das 14h. O Paese também foi acionado para atender os passageiros.

Alvo de crítica dos grevistas, a Linha 9-Esmeralda foi defendida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em coletiva na manhã desta terça-feira. O chefe do Executivo paulista disse que o número de falhas nas linhas 8 e 9 estão diminuindo e apontou que a linha com o maior número de falhas hoje é a 15, sob gestão do Metrô.

Segundo dados do Ministério Público, entre 27 de janeiro de 2022 — quando a ViaMobilidade começou a operar as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda — e 31 de janeiro deste ano, foram registradas mais de 166 falhas, entre problemas em equipamentos, trens, trilhos, sistema de alimentação elétrica, rede aérea e sinalização. Em 2019 inteiro, quando as linhas eram operadas pela CPTM, foram 121 ocorrências. Em meio a pandemia, entre 2020 e 2021, o número caiu para 34.

Fim da greve parcial

Após uma greve de 24 horas, os sindicatos dos servidores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) aprovaram o fim da paralisação na noite da última terça-feira, 3, contra os projetos de privatização em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas. Com a decisão, as linhas do Metrô e CPTM vão operar normalmente hoje.

Os trabalhadores afirmaram que vão seguir mobilizados e prometem novas greves nos próximos meses caso o governo do estado não recue sobre os planos de privatização das empresas públicas.

Em votação após assembleia nesta terça-feira, quase 3 mil servidores decidiram pelo encerramento da greve e retomada das atividades a partir de amanhã. Por outro lado, a maioria, 39%, votou para não haver nem assembleia e greve na semana que vem.

Linha 9-Esmeralda está funcionando normalmente?

A Linha 9 até o momento não está funcionando normalmente. Uma falha elétrica entre as estações Morumbi e Cidade Universitária está impedindo a circulação no trecho. Até o momento, não há previsão de concerto