Lewandowski defende integrar polícias e centralizar dados para combater o crime organizado

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira, 1, que aprofundará o combate ao crime organizado com a ampliação da integração entre as polícias estaduais e a centralização de informação de inteligência.

"Para enfrentar o crime organizado é preciso aprofundar a aliança com estados e municípios, que constitucionalmente detêm a responsabilidade primária sobre a segurança pública, para neutralizar as lideranças e confiscar os seus ativos. O ministério também aprofundará a centralização de dados de inteligência", disse o novo chefe da pasta durante seu discurso de posse, no Palácio do Planalto.

Lewandowski disse que o foco de sua gestão será na segurança pública, uma das principais preocupações da população brasileira, segundo pesquisas de opinião. "Dedicaremos os nossos melhores esforços e daremos continuidade ao excelente trabalho executado do ministro Flávio Dino e seus assessores. É a nossa obrigação e o povo brasileiro espera dedicação e atenção a segurança", afirmou.

O ex-magistrado disse ainda que o desafio da segurança pública ganhou complexidade no Brasil — e no mundo — com a expansão territorial das organizações criminosas e também sobre órgãos públicos. Por isso, destacou não existe solução simples para o problema.

"Não há solução fácil para o problema. Exacerbar penas, promover um encarceramento em massa ou dificultar a progressão de penas só aumentariam as tensões nas instituições prisionais e o número de recrutados pelo crime organizado. Precisamos ir além de uma energética repressão policial. É preciso fazer política pública que permitam superar esse verdadeiro apartheid social, que continua segredando boa parte da população brasileira", reforçou.

O novo ministro acrescentou que todas as operações e ações do ministério vão respeitar os direitos e garantias do acusado, "com ampla defesa e o devido processo legal". Por fim, Lewandowski agradeceu a confiança de Lula e se disse honrado por participar de um "projeto para o país".

"Tenho muito orgulho de ter sido convidado para integrar o governo do presidente Lula. Tenho satisfação de participar de um projeto para o país",

Como mostrou a EXAME, especialistas em segurança pública apontam que o desafio do novo ministro será se equilibrar entre respostas de curto prazo, como operações da Polícia Federal (PF) e grandes ações contra os grupos criminosos, com medidas de médio e longo prazo, como integração entre as polícias e modernização da inteligência.