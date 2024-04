Lei das saidinhas: o que muda para os presos com sanção de Lula

estupro;

homicídio;

latrocínio (roubo seguido de morte);

tráfico de drogas.

Antes da sanção, apenas os presos que cumprem pena por crimes hediondos com resultado em morte eram impedidos de sair em datas comemorativas.

No caso de quem cumpre regime semiaberto, para penas de quatro a oito anos se não for reincidente, a pessoa poderá fazer cursos ou trabalhar em locais previamente definidos fora da unidade prisional durante o dia e regressar no período noturno. O tempo de saída será o necessário para cumprir as atividades discentes.

De acordo com os últimos dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem hoje 118.328 presos em regime semiaberto. Desse contingente, nem todos estão aptos à saída temporária. Para que o condenado obtenha o "benefício" das saídas temporárias, é necessário preencher os requisitos estabelecidos na legislação, que serão analisados pelo juiz da execução penal.

Utilização de tornozeleira eletrônica

O novo texto permite que os juízes de execução penal determinem o uso de tornozeleira eletrônica no regime aberto, situação permitida atualmente apenas no regime semiaberto.

Outra permissão dada ao magistrado é exigir do preso o uso de tornozeleira quando estiver em liberdade condicional ou quando impor pena restritiva de frequência a lugares específicos.

Exame para progressão de pena

A lei aumenta as exigências para progressão de regime (de fechado para semiaberto). Agora, o preso terá de passar por exame criminológico favorável — que vai analisar aspectos psicológicos e psiquiátricos, além de seguir as demais exigências da lei, como bom comportamento e cumprimento mínimo da pena no regime anterior. Hoje, o exame não é obrigatório, mas pode ser exigido por um juiz

No caso da progressão para o regime aberto, além da nova exigência de exame criminológico, o condenado deverá também mostrar indícios de que irá se ajustar com baixa periculosidade ao novo regime.

