Julgamento de Bolsonaro no TSE: veja horário e onde assistir

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será retomado nesta sexta-feira, às 12h. A sessão poderá ser acompanhada pelo canal do YouTube do TSE, que fará transmissão ao vivo, ou pela TV Justiça, disponível no canal 9 da televisão. Caso seja condenado, Bolsonaro pode ficar inelegível por oito anos.

Qual é o placar parcial do julgamento?

Até o momento, o placar está 3x1, com três votos desfavoráveis para o ex-presidente. Já o ex-ministro e general da reserva Walter Braga Netto já conquistou maioria para sua absolvição, com unanimidade até o momento.

Quem irá participar do julgamento de Bolsonaro no TSE?

Até o momento, votaram o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, relator da ação contra Bolsonaro, o ministro Raul Araújo, único a favor do ex-presidente, e os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Nesta sexta-feira, devem votar a vice-presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, o ministro Nunes Marques e, por último, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes.

Por que Bolsonaro será julgado no TSE?

A Corte analisa ação movida pelo PDT no ano passado, em que o partido acusa o ex-presidente de ter cometido abuso de poder político e dos meios de comunicação em reunião com embaixadores. A poucos meses das eleições em que concorria à reeleição, Bolsonaro divulgou informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro a embaixadores em encontro transmitido pela TV Brasil.

Bolsonaro pode ficar inelegível?

Se for condenado, Bolsonaro ficará inelegível por oito anos, até 2030. Nesse caso, ele ainda poderá apresentar embargos de declaração dentro da própria Corte Eleitoral. Bolsonaro também poderia recorrer acionando o Supremo Tribunal Federal (STF).