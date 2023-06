Ao vivo: ministro Floriano Marques vota a favor da inegibilidade de Bolsonaro; julgamento está 2 a 1

Na primeira manifestação do dia, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Raul Araújo, votou contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação que pode deixá-lo inelegível por 8 anos. Na sequência, o ministro Floriano Marques acompanhou o relator para condenação de Bolsonaro. O julgamento agora está 2 a 1. A Corte tem sete ministros.

Voto de Raul Araújo

Ao justificar o seu voto, Araújo afirmou que na reunião com embaixadores foram apresentados "fatos sabidamente inverídicos" e que já foram já desmentidos. O ministro reconheceu ainda que o evento teve caráter eleitoral, mas pontuou que Bolsonaro abordou temas, como o voto impresso, que podem ser discutidos: "Numa democracia não há de ter limites ao direito fundamental à dúvida. Cada cidadão é livre para duvidar", explicou.

Araújo defendeu o argumento da defesa de não incluir a chamada “minuta do golpe” nos autos do processo. O documento foi encontrado em janeiro na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. A minuta previa intervenção na sede do TSE para mudar o resultado das eleições. Para o ministro, a minuta não tem qualquer relação com a reunião com embaixadores de julho de 2022, objeto da acusação inicial, e por isso não pode ser usada.

Ele lembrou que a decisão do relator, Benedito Gonçalves, que anexou a minuta à investigação, foi referendada por unanimidade pelo plenário da Corte em 14 de fevereiro. Mas ele ressaltou que a Corte confirmou apenas a possibilidade de incluir o documento como prova e que a análise da pertinência ou não dos eventos deve ser analisada no julgamento.

O voto de Araújo era aguardado por Bolsonaro e seu entorno pela possibilidade de votar a favor do ex-presidente. O ministro proferiu votos e tomou decisões alinhadas ao campo conservador nas eleições de 2022. Ele ficou conhecido por atender a um pedido do PL e proibir falas políticas no Lollapalooza. Após críticas, a decisão foi revogada. O ministro Raul Araújo começou na manhã desta quinta-feira, 29, a votar no julgamento que define se o ex-presidente Jair Bolsonaro ficará inelegível por oito anos.

Qual é a acusação contra o Bolsonaro?

Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores realizada no Palácio do Alvorada em julho de 2022. No encontro, transmitido pela TV Brasil e pelas redes sociais do então presidente, Bolsonaro levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral e a parcialidade de magistrados.

Como assistir ao julgamento do Bolsonaro no TSE

A terceira sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral que irá pautar a ação contra Bolsonaro será transmitida pelo canal do Youtube da Justiça Eleitoral.

Julgamento de Bolsonaro no TSE ao vivo