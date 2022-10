João Doria anuncia desfiliação do PSDB

O ex-governador de São Paulo João Doria anunciou nesta quarta-feira, 19, a desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) após 22 anos.

O anúncio foi feito pelo Twitter do empresário. "Inspirado na social democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC, cumpri minha missão política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual", escreveu.

"Encerro essa etapa de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições."

Atritos entre Doria e PSDB

No fim de maio, Doria desistiu de concorrer à Presidência da República. Mesmo tendo vencido as prévias do partido, realizadas no fim do ano passado, a manutenção de sua candidatura ficou insustentável quando MDB, PSDB e Cidadania indicaram que a senadora Simone Tebet (MDB) seria a cabeça de chapa dos três partidos na disputa ao Palácio do Planalto, representando a terceira via.

Com o movimento, o ex-governador de São Paulo ficou ainda mais isolado dentro do seu partido, que tinha resistência ao seu nome. Doria ameaçou recorrer à Justiça para que as tumultuadas prévias do PSDB fossem respeitadas.

Aliados do ex-governador chegaram a dizer que não aceitariam a indicação de Tebet, mas a senadora acabou concorrendo e recebeu 4,16% dos votos válidos no primeiro turno das eleições. Foi a primeira vez que o PSDB não teve um candidato cabeça de chapa desde a redemocratização do país.

Em junho, Doria anunciou que voltaria ao setor privado, mas que permaneceria no PSDB. Ele é conselheiro do Lide, grupo de líderes empresariais do qual é um dos fundadores, desde julho.

