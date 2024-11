Quais são os documentos para entrar na Argentina? Veja os requisitos para turistas e estudantes

Com a valorização do real perante aos pesos argentinos, o país se tornou uma rota de turismo ainda mais atrativa para os brasileiros, que tem a “Europa da América do Sul” logo no território vizinho.

Não só turistas, mas também muitos estudantes brasileiros prestaram vestibulares na Argentina e começaram a concursar faculdades na capital do país e cidades vizinhas. Se você faz parte de algum destes casos, veja aqui a documentação necessária para entrar na Argentina, tanto para turistas quanto para estudantes.

Quais são os documentos necessários para entrar na Argentina em 2024?

Para quem vai à Argentina, o documento principal exigido é o passaporte. Entretanto, todos os cidadãos que são de países que fazem parte do Mercosul, como é o caso do Brasil, têm outras opções.

Para os brasileiros entrarem na Argentina, a Carteira Nacional de Identidade (CIN) e o RG são válidos. É claro que os documentos precisam estar em bom estado de conservação, nas versões originais e dentro da validade.

Argentina de carro: quais são os documentos para entrar?

Muitos turistas também optam por fazer a viagem de carro e entrar para Argentina pelas estradas do Brasil. Existem várias cidades no sul do país que fazem essa ligação, como Foz do Iguaçu, Uruguaiana, Santana do Livramento, São Borjas e outras.

Se esse é o seu caso, para entrar na Argentina de carro é necessário estar com passaporte, RG ou CIN devidamente regularizados, bem como todos os documentos do carro em dia. Confira a lista completa:

CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) : o famoso licenciamento do carro, documento que comprova a regularidade do veículo;

CNH (Carteira Nacional de Habilitação) : a CNH válida é obrigatória para dirigir na Argentina. Não é necessário tirar uma habilitação internacional, a carteira brasileira é aceita;

Seguro Carta Verde : trata-se de um seguro obrigatório que cobre danos a terceiros em países do Mercosul, incluindo a Argentina. O documento é imprescindível para circular com o veículo em território argentino;

Autorização do proprietário (se necessário) : caso o veículo não esteja no nome do condutor, é necessário portar uma autorização autenticada em cartório, permitindo o uso do carro para a viagem internacional.

Precisa de visto para entrar na Argentina?

O visto para a Argentina vai depender de quanto tempo você ficará no país. Portanto, se você é brasileiro e planeja uma viagem de até 90 dias, seja a turismo ou a negócios, o visto não é exigido.

Já se a viagem ultrapassar esse período, é necessário entrar em contato com o consulado argentino para verificar os requisitos de extensão de estadia. Além disso, fique atento se o seu passaporte tem validade mínima de seis meses a partir da data de entrada no país.

Turistas e estudantes: o que saber sobre a documentação

Não existem grandes complicações para entrar na Argentina, tanto para turistas, quanto para estudantes. Veja, no geral, as regras para cada um deles:

Turistas: é necessário um documento oficial com foto (passaporte ou RG/CIN para brasileiros) e o visto caso a viagem ultrapasse 3 meses. Não há nenhuma obrigatoriedade com relação a carteira de vacinação e seguro-viagem, apesar de ser recomendado fazê-lo.

Estudantes: já no caso dos estudantes, existem mais exigências, mas são documentações simples de apresentar. Também um documento oficial com foto (Passaporte, RG ou CIN), o comprovante de matrícula da instituição que irá cursar e o visto de estudante. Algumas universidades também exigem o seguro-saúde. Nestes casos, essa documentação precisa estar válida e ser apresentada caso solicitada.

Pode entrar com a CIN na Argentina?

Sim, conforme comentamos ao longo do texto, a CIN já é considerada o documento de identificação oficial de todo o brasileiro, sendo assim, também é considerado como opção válida para entrar na Argentina.