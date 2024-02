Como consultar o histórico de crédito do INSS (Hiscre)

Se você recebe aposentadoria, pensão ou qualquer outro benefício que seja pago pela previdência social, saiba que você tem um histórico de crédito no INSS. O histórico de crédito é um importante documento que permite o registro de todos os pagamentos de benefícios continuados aos cidadãos.

Neste artigo, vamos te explicar o que significa Hiscre, o histórico de crédito, e também te daremos o melhor caminho para aprender a como consultar e imprimir o seu histórico de crédito do INSS, tanto pelo site do órgão, quanto pelo app "Meu INSS".

O que é o histórico de crédito do INSS?

O histórico de crédito do INSS é um documento da previdência social que reúne diversas informações sobre as transações feitas pelo INSS no seu nome, ou seja, é possível consultar por lá:

Valores pagos em benefícios;

Datas de pagamento dos benefícios;

Banco escolhido para a retirada dos valores;

Parcelas de empréstimos consignados, caso o cidadão tenha;

Outras informações.

Portanto, esse histórico é, basicamente, a reunião de todos os recibos de pagamento de benefícios feitos pelo INSS.

Como consultar o histórico pela internet

Mesmo para consulta de benefícios que sejam antigos, no caso do histórico do INSS, você não precisa necessariamente se deslocar até uma agência do órgão, tudo pode ser feito de casa. É possível checar o histórico de crédito do INSS pela internet ao utilizar o site do INSS e, também, pelo aplicativo "Meu INSS".

Veja o tutorial que preparamos para você realizar essa consulta de forma rápida usando seu celular:

Pelo site

Para consultar seu histórico pelo site do INSS, siga o passo a passo abaixo:

Entre no site do INSS;

Clique nas três linhas horizontais representando o menu de opções;

Selecione a opção "Extratos/Pagamentos/Declarações;

Faça seu login e senha utilizando as informações do Gov.br;

Opte por "Extrato de pagamento de benefício";

Pronto, basta escolher a competência buscada.

Pelo app Meu INSS

Já pelo app do Meu INSS, os passos são bem semelhantes, pois o conteúdo é o mesmo, confira a sequência de ações para verificar o seu HISCRE (Histórico de crédito):

Abra o app "Meu INSS" e entre com suas informações do Gov.br;

Faça login com email e senha cadastrados;

Clique nas três linhas horizontais presentes no canto esquerdo superior do app;

Selecione a opção "Extratos/Pagamentos e declarações".

Opte por "Extrato de pagamento de benefício"

Confira qual competência deseja consulta e clique sob a opção para selecioná-la;

Ao fim da página há a opção de baixar o documento.

Por fim, se você estiver enfrentando dificuldades para acessar o site ou aplicativo, neste caso, será necessário se dirigir até uma agência do órgão para solicitar o documento presencialmente.

Para que serve o Hiscre?

O Hiscre é um documento resumo do histórico de crédito do INSS, pois serve como comprovação da renda dos benefícios que são credenciados no órgão, de cidadãos que recebem ou já receberam benefícios.

Assim, esse histórico concentra todas as informações de pagamento dos benefícios do INSS aos cidadãos.

Quais informações constam no histórico de crédito?

O histórico de crédito reúne um registro bastante minucioso sobre as atividades financeiras do cidadão. O documento também concentra dados de agências de crédito utilizados em rankings de pontuação para análise e liberação de empréstimos.

Leia também: