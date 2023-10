Guerra de Israel-Hamas: Brasil deve enviar projeto de resolução na ONU em breve; saiba o que esperar

A posição do Brasil é delicada sobretudo porque, até o presente momento, o governo não classificou o grupo Hamas como terrorista. Em nota oficial, o órgão público destacou que não o fez para seguir as qualificações estabelecidas pela ONU. O boletim informa, ainda, que as especificações de entidades como terroristas são determinadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão encarregado de velar pela paz e pela segurança internacionais.

Para obter a aprovação do projeto, no entanto, o Brasil terá que passar pelos votos dos Estados Unidos, Reino Unido e França, países que já deixaram seus votos de solidariedade e apoio financeiro a Israel bastante claros. De acordo com o Globo, uma das últimas versões preliminares do texto confirmou as fontes consultadas, enfatizando a firme condenação e rechaço aos atos terroristas cometidos pelo Hamas em 7 de outubro. Fontes do governo brasileiro admitiram que a inclusão do Hamas no texto foi considerada essencial para conseguir a adesão de três dos cinco membros permanentes do conselho.

"O documento busca um equilibrismo difícil entre as partes, menciona o Hamas de forma explícita e condenatória, e faz uma referência meio que oblíqua a Israel. Mas nomeia cada uma das partes uma vez, isso é parte da técnica diplomática" afirma Dawisson Belem Lopes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao Globo.

Além de condenar os atos do Hamas em Israel, o texto também pede um cessar-fogo urgente por parte das autoridades israelenses — apelando pelo lado humanitário que requisita a abertura de um corredor para entrada de alimentos, ajuda internacional e medicamentos na região mais afetada pela guerra — e a revogação do ultimato dado para que os civis palestinos e integrantes da ONU deixem a faixa de Gaza.

Para o professor, nas últimas versões "o que muda, fundamentalmente, é a preocupação com as instalações e com o pessoal das Nações Unidas, o que aumentou nos últimos dois ou três dias, inclusive com declarações da Cruz Vermelha, que é mencionada no documento". "O Brasil tenta chegar numa fórmula que seja aprovável, ainda que não seja a ideal", acrescenta Lopes.