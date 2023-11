Greve de ônibus: Prefeitura de SP entra na Justiça contra possível paralisação

Diante da possibilidade de greves no sistema de transporte público de ônibus para sexta-feira, 1, a Prefeitura de São Paulo adotou uma medida preventiva e apresentou um mandado de segurança cível contra o Sindicato dos Motoristas de Ônibus no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nesta quinta-feira, 30.

No processo, a Prefeitura solicita uma tutela antecipada para garantir o funcionamento integral da frota de ônibus amanhã, sob pena de uma multa diária de R$ 1 milhão em caso de paralisação.

A possível paralisação seria uma resposta do sindicato dos motoristas à decisão judicial que suspendeu o resultado da eleição da categoria, depois dos episódios de ataques envolvendo sindicalistas em terminais e veículos em toda a cidade.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) e a SPTrans, responsável pela gestão do sistema de ônibus, declararam que o Poder Público foi surpreendido com a notícia divulgada na imprensa no início desta tarde, indicando que membros das chapas concorrentes à eleição do sindicato planejam interromper o serviço de transporte público de ônibus na capital amanhã, em protesto contra a decisão liminar que suspendeu a eleição do sindicato. Ambos discordam da determinação judicial.

"A paralisação planejada é claramente ilegal e abusiva, não sendo um meio apropriado para contestar uma decisão judicial, a qual deve ser contestada pelos meios legais disponíveis conforme a legislação vigente", afirmou a PGM.