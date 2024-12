O governador Tarcísio de Freitas e o CEO da Sabesp, Carlos Piani, anunciam nesta sexta-feira, 6, às 15h, no Parque Novo Mundo, um investimento de R$ 15 bilhões em obras de saneamento, para favorecer diretamente quase 8 milhões de pessoas.

Esse será o maior pacote de investimentos simultâneos já realizado pela companhia e o primeiro anúncio desde a privatização da empresa, ocorrida em 23 de julho.

“Em menos de cinco meses da desestatização, a Sabesp já anuncia a liberação de um montante histórico, que representa cerca de 20% dos investimentos previstos para os próximos cinco anos, para garantir a universalização do saneamento em São Paulo”, afirma o governador Tarcísio de Freitas, em nota.

As obras do IntegraTietê visam avançar na coleta e tratamento de esgoto, e, por consequência, revitalizar o Rio Tietê e seus afluentes. Este programa engloba a construção de 850 km de coletores tronco e interceptores, 550 km de redes coletoras de esgoto e a ampliação e modernização de estações de tratamento como as ETEs ABC, São Miguel Paulista, Parque Novo Mundo e Barueri. Também estão previstas novas estações em Guarulhos, Caieiras e Perus, fortalecendo a capacidade de tratamento e garantindo maior eficiência e sustentabilidade.

Como mostrou a EXAME, o plano da nova Sabesp engloba investimentos de R$ 68 bilhões para antecipar as metas de universalização de 2033 para 2029.

A venda da Sabesp foi a maior oferta pública de 2024 no Brasil e a terceira maior no mundo. O governo vai seguir com 18,3% das ações da empresa. No processo, o governo captou R$ 14,8 bilhões por 32% das ações da empresa.

Para o CEO da Sabesp, Carlos Piani, esse investimento representa o compromisso da companhia em cumprir a meta de saneamento. “Nosso foco é a universalização e, para isso, as obras ligadas ao IntegraTietê são prioridade, em especial as de expansão das estações de tratamento de esgoto”, afirma.

Obra deve ser concluída no fim de 2026

A primeira fase das obras, com conclusão prevista até dezembro de 2026, conectará 1,5 milhão de imóveis à rede de saneamento, beneficiando diretamente mais de 5 milhões de pessoas em diversos municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como a Capital, Guarulhos, Barueri, Suzano, Itaquaquecetuba, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e outros.

Como parte do IntegraTietê, a Sabesp lançou a obra de expansão da ETE Parque Novo Mundo, que mais que dobrará a capacidade de tratamento, de 2,5 m³/s para 6,2 m³/s. Este projeto, que representa um investimento de R$ 1 bilhão, incorporará tecnologias limpas e sustentáveis, como a automação avançada e sistemas que reduzirão o consumo de energia e produtos químicos, diminuindo a pegada de carbono.

Outro destaque é o sistema Lodotudo, que conectará a ETE Parque Novo Mundo à ETE Barueri, centralizando o tratamento de lodo para maior eficiência no processo. Este investimento adicional de R$ 58 milhões otimizará a gestão de resíduos, promovendo sustentabilidade e agregação de valor ao negócio.

Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo e coordenadora da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (URAE-1), afirma que o anúncio de R$ 15 bilhões em investimentos poucos meses após a desestatização demonstra o compromisso da Sabesp com o previsto no contrato.

“Estamos acompanhando de perto essa execução, para garantir que os benefícios cheguem para a população”, disse Resende.