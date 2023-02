Governo antecipa pagamento do BPC para moradores das cidades afetadas pelas chuvas em SP

O governo federal antecipou o pagamento dos benefícios de prestação continuada (BPC) para moradores das cidades de São Paulo que foram atingidas pelas fortes chuvas no feriado. O BPC é garantido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

A portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União estabelece que terão direto à antecipação os beneficiários das cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. O documento é assinado pelo ministro Carlos Lupi (Previdência Social) e pelo presidente do INSS, Glauco Wamburg. Eles consideram o estado de calamidade para autorizar a antecipação.

De acordo com a última atualização, 48 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Litoral Norte de São Paulo. O número de desaparecidos tem flutuado e agora é de 40 pessoas em São Sebastião. Há ainda 26 feridos em tratamento em hospitais no município e em Caraguatatuba.

A publicação, no entanto, não estabelece as datas de pagamento. A operação deverá ser conduzida pela Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS.

Nesta quarta-feira, Lula se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada para uma reunião de avaliação sobre as ações no litoral norte do estado. No Carnaval, Lula chegou a visitar áreas afetadas pelo temporal.

Ontem, o governo liberou R$ 7 milhões para ações emergenciais no município de São Sebastião. A tendência é que os recursos para outros municípios sejam liberados conforme o governo for recebendo e aprovando os planos de trabalhos.

Após a reunião com Lula, o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, disse que não faltará recursos para o governo federal atender as vítimas dos desastres.

Recursos para Araraquara

Nesta quinta-feira, o governo federal liberou R$ 439.211,47 para ações de recuperação no município de Araraquara (São Paulo). No início de janeiro, a Secretaria Nacional de Proteção Civil reconheceu situação de emergência na cidade devido às chuvas intensas.

A autorização de transferência também foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Lula chegou a visitar a cidade no dia 8 de janeiro ao lado do prefeito, Edinho Silva. A agenda, no entanto, foi interrompida devido aos ataques às sedes dos Três Poderes