Governadores cobram do governo cronograma de vacinação contra covid-19

Governadores cobraram do governo federal um cronograma detalhado de vacinação contra covid-19 que contemple, entre outros dados, se o poder central vai custear totalmente ou parcialmente os imunizantes que vão ser aplicados nos estados, informou nesta quinta-feira o governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

Dias, que é presidente do Consórcio Nordeste e coordenador do tema da vacina no Fórum Nacional de Governadores, espera uma resposta do governo sobre a compra das vacinas e argumentou que, se for adquirido apenas parcialmente, os chefes de Executivos estaduais precisam se preparar para futuras aquisições por conta própria.

“Ao mesmo tempo também cobramos aqui juntos uma ação para que o poder central do Brasil, o governo brasileiro e o governo da China possam assegurar um cronograma de compra e de entrega mês e a mês de vacinas para o Butantan, são 100 milhões de doses de IFAs [insumos farmacêuticos ativos], e para a Fiocruz, outras 100 milhões de doses”, disse o governador do Piauí.

Estados começaram o uso emergencial da vacina contra covid-19 após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas as quantidades aplicadas dos imunizantes para públicos prioritários ainda são pequenas.