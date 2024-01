Fuvest 2024: primeira lista de aprovados é divulgada; veja como consultar

A Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta segunda-feira, 22, a primeira lista de aprovados para 2024. No total, 8.147 vagas de graduação estão em disputa.

Segundo a fundação, os candidatos aprovados nesta primeira chamada, deverão fazer a pré-matricula virtual entre as 8h de 29 de janeiro e as 16h 1º de fevereiro.

Ao todo, são 8.147 vagas oferecidas para ingresso em 2024 para os mais de 180 cursos oferecidos. Aproximadamente 30,8 mil candidatos se classificaram para a 2ª fase das provas, que foram realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro.

Entre as vagas reservadas para os cotistas de escolas públicas, 37,5% são para os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Os candidatos também podem disputar vagas com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições abrem nesta segunda-feira, 22.

Como consultar a lista de aprovados da Fuvest 2024?