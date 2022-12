Dino anuncia Augusto de Arruda Botelho na Justiça e ampliação da PF

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou nesta terça-feira, 20, novos nomes para a pasta e instituições que estão sob comando do Ministério da Justiça, como a Polícia Rodoviária Federal.

O advogado Augusto de Arruda Botelho, também do PSB e que chegou a ser candidato a deputado federal neste ano, foi escolhido para a Secretaria Nacional de Justiça. Botelho tem especialização em direito penal e trabalhou junto com o ex-ministro Márcio Thomaz Bastos, além de participação em organizações de direitos humanos e sociedade civil.

O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal será Edmar Camata, formado em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e integrante da PRF desde 2006, além de atualmente Secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo. Dino disse que Camata tem "amplo conhecimento da instituição" e experiência de gestão.

A PRF esteve no centro de polêmicas nos últimos meses, primeiro com blitzes realizadas no dia da eleição, em 30 de outubro, e, logo depois, com críticas a uma falta de atuação para liberar rodovias bloqueadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Polícia Federal terá estrutura ampliada

Para a Polícia Federal (PF), Dino já havia anunciado o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que esteve a seu lado durante os anúncios desta terça-feira. No pronunciamento de hoje, Dino também anunciou novos nomes para diretorias da PF.

Dino afirmou também que, conforme acordo com o presidente eleito Lula, a Polícia Federal terá estrutura ampliada "para aprimorar o trabalho da Polícia Federal" e para "fortalecimento de sua atuação".

O delegado Gustavo Paulo Leite de Souza será o adjunto da PF, número 2 da organização.

Dentre os novos braços, o futuro ministro anunciou a criação de uma diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, criada, segundo Dino, pela "centralidade dessa atuação da PF e Ministério da Justiça" no combate ao crime organizado na região. O delegado Humberto Freire de Barros será o diretor da nova frente.

