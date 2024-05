Famílias do RS já podem confirmar dados para receber Auxílio Reconstrução; veja como fazer

Famílias que foram desalojadas ou desabrigadas pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul podem, a partir desta segunda-feira, confirmar seus dados para inscrição no Auxílio Reconstrução do governo federal.

A confirmação deve ser feita no site do Auxílio Reconstrução.

Instituído pelo governo na semana passada, o benefício será pago em uma parcela única via Pix. O valor deve ser usado para auxiliar famílias que perderam casas e bens nas chuvas e enchentes que atingem o estado desde o final de abril.

O processo do cadastro foi iniciado na semana passada, com as prefeituras recolhendo as informações dos atingidos, que foram enviadas ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Agora, o responsável pela família deve confirmar os dados no site do governo.

Após a confirmação dos dados, as informações da família beneficiária serão enviadas à Caixa Econômica Federal para conferência e pagamento, que deve ser feito em 48 horas na conta do responsável familiar cadastrado.

Não é preciso abrir uma conta bancária para receber o valor. A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento em uma conta já existente ou abre uma nova conta para o beneficiário, que acessará o dinheiro com o aplicativo Caixa TEM.

Para identificar quem deve receber o auxílio e evitar golpes, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) colheu dados de 270 satélites para poder apontar exatamente onde ocorreram as enchentes nos municípios gaúchos. A Dataprev cruzou esses dados para identificar quem deve receber o Auxílio Reconstrução a partir desta semana.