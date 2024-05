Enchente no RS: mancha escura de sedimentos chega ao oceano

Imagens divulgadas nesta segunda-feira, 27, captadas por satélite, mostram que os sedimentos carregados pelos rios do Rio Grande do Sul durante as fortes chuvas das últimas semanas conseguiram cruzar a Lago dos Patos e desembocaram no oceano. É possível ver no registro uma mancha marrom se aproximando pela costa dos Molhes da Barra, da cidade de Rio Grande.

As imagens ópticas captadas pelo Sentinel-3 e analisadas pelos cientistas do Laboratório de Oceanografia Dinâmica e por Satélites (LODS), da Universidade do Rio Grande do Sul (FURG) comparam a situação do local nos dias 25 de abril, antes dos temporais, e o último domingo, dia 26.