Enem terá pré-inscrição automática para estudantes do 3º ano do ensino médio público

O Enem 2025 traz uma importante novidade para os estudantes do 3º ano do ensino médio de escolas públicas: eles terão a pré-inscrição automática para o exame.

A medida, anunciada pelo ministro da Educação Camilo Santana, visa facilitar a participação desses alunos, estimulando que mais jovens façam a prova e ampliando o acesso ao ensino superior.

Com a pré-inscrição feita automaticamente, os estudantes precisarão apenas confirmar sua participação na Página do Participante durante o período oficial de inscrições, que vai de 26 de maio a 6 de junho.

Nessa etapa, eles também deverão escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol) para as questões do exame e realizar outras etapas necessárias.

Retorno da certificação do ensino médio pelo Enem

Além disso, o Enem 2025 volta a oferecer a certificação de conclusão do ensino médio para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não tenham terminado os estudos, retomando uma função que havia sido descontinuada em 2017.

Isso amplia as possibilidades para jovens e adultos que buscam concluir a educação básica por meio do exame.

Informações sobre provas, taxa e isenção

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, mantendo o formato tradicional com questões objetivas e redação. A taxa de inscrição está fixada em R$ 85, com isenção para estudantes de baixa renda, bolsistas integrais e inscritos no CadÚnico, desde que tenham solicitado o benefício no prazo estipulado.

Essa iniciativa de pré-inscrição automática para concluintes do ensino médio público representa um esforço do governo para tornar o Enem mais acessível e inclusivo, reduzindo barreiras burocráticas e incentivando a participação dos estudantes em um dos principais caminhos para o ingresso no ensino superior no Brasil.