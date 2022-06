Em São Paulo, semana começa nublada e terá madrugadas frias; veja previsão

Apesar dos rápidos períodos de sol as temperaturas não subiram muito neste domingo, 26 de junho, provocando uma tarde com sensação de frio na Grande São Paulo. De acordo com as estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, os termômetros chegaram aos 18°C e a umidade relativa do ar permaneceu acima dos 60%. A Defesa Civil Municipal mantém toda a Capital paulista em estado de atenção para baixas temperaturas desde às 09h00 do último sábado.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, nas próximas horas as temperaturas entram em gradativo declínio, com previsão de mínimas oscilando em torno dos 12°C para a próxima madrugada. Até o final do dia a nebulosidade volta a aumentar e ainda há condições para chuviscos isolados, principalmente nas regiões mais próximas da Serra do Mar.

Tendência para a semana

No decorrer da semana, o tempo melhora e o sol volta a predominar, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas máximas, porém as madrugadas devem apresentar sensação de frio.

A segunda-feira, 27 de junho, ainda deve começar com muita nebulosidade, mas o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 12°C e máximas que podem chegar aos 20°C. Não há previsão de chuvas significativas.

Na terça-feira, dia 28 de junho, o sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Ainda faz frio durante a madrugada com mínimas em torno dos 12°C, mas no período da tarde as máximas podem chegar aos 25°C. A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores próximos aos 35% nas horas de maior aquecimento. No final da tarde a nebulosidade aumenta um pouco com a chegada da brisa marítima, entretanto não há condição de chuva. Veja previsão abaixo: