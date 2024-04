Eclipse solar: veja horário e como assistir ao fenômeno raro nesta segunda-feira

Testemunhar o céu de noite pode ser uma atividade belíssima, mas, às vezes, fazê-lo de dia pode se tornar ainda mais especial. Nesta segunda-feira, 8 de abril, milhões de pessoas estarão preparadas para testemunhar um dos mais raros deleites: um eclipse solar total.

Em situações como essa, a Lua bloqueia perfeitamente o Sol, transformando o dia em quase noite. O eclipse será visível somente para os moradores da América do Norte, mas terá uma amplitude maior do que o comum — estima-se que 31 milhões de pessoas possam ver o eclipse, o dobro do último eclipse solar total que atravessou os EUA em 21 de agosto de 2017. O caminho desse eclipse também será quase duas vezes mais amplo (quase 200 km de largura contra apenas 110 km em 2017.

Eclipse raro

A cada 18 meses, um eclipse solar total ocorre em algum lugar da Terra, uma peculiaridade fortuita do Sol, que está 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua e é 400 vezes maior.

No entanto, especificamente nessa posição e para esse lugar, esse eclipse será especial. Demorará 20 anos para se repetir, sendo visto apenas novamente em 2044.

Que horas será o eclipse solar?

O evento começará na costa do Pacífico do México por volta das 16h07 — horário de Brasília —, antes de entrar nos EUA, no Texas.

De lá, passará por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine. Segundo a Nasa, pequenas partes do Tennessee e Michigan também sofrerão o eclipse solar total. Então, o fenômeno seguirá para o Canadá, através do sul de Ontário, e continuará por Quebec, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo e Cape Breton. A previsão é que o eclipse saia da América do Norte, na costa atlântica de Newfoundland, Canadá, às 17h46 — horário de Brasília.

Onde assistir online ao eclipse solar?

Como o evento será visto somente pelos moradores da América do Norte, o único jeito de assistir ao eclipse solar total é pela internet. O Observatório Nacional irá transmitir o evento astronômico pelo Youtube.

A NASA permitirá acompanhamento através das redes sociais e canais oficiais. O eclipse solar total começará no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá.

Posso assistir mesmo no Brasil?