"Dia D": Governo de SP faz mobilização contra dengue, zika vírus e chikungunya

O governo de São Paulo pretende fazer uma mobilização contra arboviroses como dengue, zika vírus e chikungunya no próximo dia 1º de março, realizando ações de combate a mosquitos transmissores, além de orientação da população nos 645 municípios do Estado.

A iniciativa, chamada de "Dia D de Mobilização Estadual", foi definida durante reunião de ontem, 23, no Centro de Operações de Emergências (COE), e contou com participação da Secretaria Estadual da Saúde, Defesa Civil, Secretaria da Educação e do Exército.

Entre as ações, haverá iniciativas especiais em escolas, com o apoio das secretarias da Educação e da Saúde, além de mobilização de equipes para atendimento da população a ações em residências para eliminação de mosquitos.

Antes disso, o COE do Estado de São Paulo já pretende intensificar ações para combater as arboviroses a partir desta segunda-feira, 26, e contará com o apoio do Exército para ações de limpeza urbana e orientação da população. Também está prevista a criação do portal "Dengue100Dúvidas", com 100 questionamentos mais comuns entre a população sobre dengue, zika e chikungunya, e com respostas dos profissionais de saúde. A plataforma estará disponível a toda população de forma online a partir da próxima semana.

Segundo o governo estadual, o efetivo de profissionais que atuará nessa operação será definido de acordo com a necessidade e situação epidemiológica de cada município, e todos os profissionais receberão tratamento da Secretaria da Saúde.

