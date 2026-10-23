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Hoje tem 'Quem Ama Cuida'? Debate muda programação da Globo nesta sexta-feira, 23

Com a transmissão eleitoral, o público terá de esperar até sábado, 24, para acompanhar a comemoração da absolvição de Adriana e o embate com Pilar

'Quem Ama Cuida': mudança na grade interrompe a sequência de capítulos inéditos da semana e adia novos acontecimentos da história de Adriana (Reprodução / TV Globo)

'Quem Ama Cuida': mudança na grade interrompe a sequência de capítulos inéditos da semana e adia novos acontecimentos da história de Adriana (Reprodução / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11h35.

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A novela "Quem Ama Cuida" não será exibida nesta sexta-feira, 23. A TV Globo alterou a programação para transmitir o debate presidencial do segundo turno das eleições de 2026, previsto para começar às 21h30, após o "Jornal Nacional".

A mudança interrompe a sequência de capítulos inéditos da trama das nove durante a semana. A história escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto começou em 18 de maio de 2026 e esta será a primeira vez que a novela será interrompida.

Por que 'Quem Ama Cuida' não vai passar hoje?

O motivo da suspensão é o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno. O encontro será mediado pelo jornalista César Tralli e começará às 21h30, ocupando a faixa de horário normalmente destinada à novela.

A Globo havia planejado uma alteração semelhante durante o primeiro turno, mas o debate previsto para aquela ocasião acabou cancelado. Desta vez, a programação divulgada pela emissora confirma a pausa na exibição da novela nesta sexta-feira.

Novela volta no próximo sábado

O próximo capítulo de "Quem Ama Cuida" será exibido no sábado, 24. A trama retoma a história após uma vitória importante de Adriana na Justiça, que consegue a absolvição depois da revisão criminal de seu caso.

A programação também reserva espaço para outros conflitos da família Brandão. Edvaldo declara seu amor por Tilde, enquanto César fica apreensivo com a reação de Rafael ao ouvir sua opinião sobre a inocência de Adriana.

Fernando, por sua vez, desabafa com Ivana sobre a dificuldade de esconder quem realmente é para agradar Diná. Já Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana, movimento que pode trazer novas revelações para a história.

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