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Debate na Globo ao vivo: Lula e Flávio Bolsonaro fazem o último confronto antes do 2º turno

Com mais propostas que ataques, debate da Globo mostra mudanças de Lula e Flávio Bolsonaro

No último confronto antes do segundo turno, candidatos falaram sobre infraestrutura, salário mínimo, transporte público e investimentos regionais. Os ataques ficaram mais para o último bloco

Debate termina sem um vencedor claro

  • O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participaram nesta sexta-feira, 23, do último debate antes do segundo turno das eleições de 2026, na TV Globo.
  • Os candidatos divergiram e concordaram sobre economia, infraestrutura, Bolsa Família, endividamento das famílias e segurança pública, além de disputar a autoria de medidas já existentes.
  • O confronto teve momentos de tensão, com troca de acusações sobre apostas online, Banco Master e a atuação de Flávio na defesa de um policial acusado de envolvimento na morte de uma criança.
Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

00:31

24 OUT 2026

Transmissão encerrada

Debate eleitoral encerrado. Agradecemos a todos que acompanharam pela EXAME o último encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro antes do 2º turno das eleições 2026.

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

23:56

23 OUT 2026

Lula diz que Brasil corre risco de ter 'um miliciano' na Presidência caso Flávio vença

Nas considerações finais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos aos eleitores e afirmou que o Brasil corre o risco de ter “um miliciano” no Palácio do Planalto caso Flávio Bolsonaro (PL) vença a eleição.

O presidente também rebateu acusações sobre os gastos com cartões corporativos e disse que o governo de Jair Bolsonaro gastou quase 30% a mais do que o seu.

“Ou a gente mantém a democracia funcionando ou a gente vai ter um miliciano governando esse país, dentro do Palácio do Planalto, o que não é bom para ninguém”, afirmou Lula.

O presidente ainda pediu que os eleitores pesquisassem os dados sobre os gastos com cartões corporativos. Segundo ele, os números contradizem as últimas afirmações de Flávio.

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

23:52

23 OUT 2026

Flávio pede votos, promete segurança e recomenda Pai-Nosso ao fim do debate

Nas considerações finais do debate presidencial na TV Globo, o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou a abordar a segurança pública e o poder de compra da população.

“Eu vou devolver a sua soberania, porque quem vai andar com medo nas ruas são os marginais, e não os cidadãos de bem”, afirmou.

O candidato também prometeu melhorar as condições econômicas dos brasileiros e reforçou seu compromisso com a segurança pública.

“Eu nunca vou prometer o que não puder cumprir. Vou devolver o seu poder de compra e vou te dar segurança”, declarou.

Na sequência, Flávio questionou os eleitores sobre a situação do país e pediu votos para sua candidatura.

“Sua vida melhorou ou piorou? Quero te pedir humildemente: vote em Flávio Bolsonaro, 22. Pelo futuro, bota o 22 na urna. Naquele momento, somos só nós dois. Reze um Pai-Nosso”, disse o senador.

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

23:50

23 OUT 2026

Flávio promete combater milícias e tráfico para devolver segurança à população

“Eu vou combater as milícias. Vou libertar você que mora em comunidades dominadas por milicianos e traficantes de drogas”, afirmou Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate presidencial.

O senador também prometeu devolver à população a liberdade de circular pelas ruas sem medo da criminalidade.

“Eu vou devolver a sua soberania, porque quem vai andar com medo nas ruas são os marginais, e não os cidadãos de bem”, declarou.

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

23:46

23 OUT 2026

Após discussão de propostas, Lula e Flávio trocam acusações sobre Banco Master no 4º bloco

O quarto bloco do debate presidencial na TV Globo foi marcado por uma troca de acusações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Após discutirem propostas, os dois candidatos elevaram o tom e passaram a abordar questões envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.

Durante o confronto, Flávio Bolsonaro afirmou que Lula foi condenado por ocultação de patrimônio. A declaração provocou uma reação do presidente, que rebateu o adversário e o acusou de mentir.

A discussão sobre o Banco Master ampliou o embate entre os candidatos, que deixaram de lado a apresentação de propostas para trocar acusações pessoais e questionar as declarações um do outro.
O episódio marcou uma mudança no tom do quarto bloco, com a disputa passando das propostas de governo para um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

23:28

23 OUT 2026

Flávio Bolsonaro se confunde e chama mãe de Ana Clara pelo nome da filha assassinada

Flávio Bolsonaro (PL) errou e chamou Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, pelo nome da filha de 5 anos, morta por um tiro de fuzil em 2021.

“Ana Clara, eu quero falar para a senhora, deixar de verdade a minha solidariedade para a senhora. É uma tragédia o que aconteceu, eu não consigo imaginar o que é perder uma filha de 5 anos de idade”, disse.

Na sequência, o candidato atribuiu a violência ao tráfico de drogas e criticou Lula por, segundo ele, não combater organizações criminosas.

Ana Clara morreu em 2 de fevereiro de 2021, na comunidade Monan Pequeno, em Niterói (RJ). Ela brincava perto de casa com o irmão, então com 2 anos, quando foi atingida por tiros de fuzil durante uma operação policial. A menina chegou a receber socorro, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

Em 2024, Flávio Bolsonaro fez parte da equipe de defesa do policial e assinou um recurso apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar derrubar a decisão que o levou a júri popular. O pedido foi negado, e o julgamento ainda não foi realizado.

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

23:25

23 OUT 2026

‘Isso é bravata de quem não vai fazer nada’, diz Lula sobre Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 23, que pretende criar um ministério dedicado à segurança pública após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

“Aprovada a PEC da Segurança, eu vou criar um ministério para resolver essa questão dos territórios. Ele fala, fala que vai fazer, mas isso é só bravata de quem não vai fazer nada”, disse Lula, em crítica ao senador Flávio Bolsonaro (PL)

O presidente também criticou o posicionamento do senador em relação aos Estados Unidos e defendeu a atuação brasileira na segurança do território nacional.

“Ele quer entregar para o Trump, eu quero cuidar do nosso território”, afirmou.

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

23:20

23 OUT 2026

‘O que leva um senador a defender um policial que atirou em uma menina de 5 anos?’, questiona Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou, nesta sexta-feira, 23, o senador Flávio Bolsonaro (PL) por sua defesa de um policial acusado de atirar em uma menina de 5 anos.

“Aqui hoje está a mãe de uma menina chamada Ana Clara. Certamente, ela está vendo a sua fisionomia falando sobre segurança pública e quer saber: o que leva um senador a defender um policial que deu um tiro em uma menina de 5 anos?”, questionou Lula, dirigindo-se a Flávio Bolsonaro.

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

23:16

23 OUT 2026

Flávio ironiza promessa de picanha de Lula e diz que brasileiro parcela até pizza

Flávio Bolsonaro (PL) ironizou a promessa de picanha feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha passada e afirmou que os brasileiros estão endividados a ponto de parcelar até pizza.

Durante o debate, o candidato atribuiu a situação aos juros altos e criticou os gastos do governo, que, segundo ele, buscam favorecer a reeleição de Lula.

“Você está prometendo um monte de coisa que você não vai entregar, como você prometeu a picanha e não entregou a picanha. Você prometeu devolver o poder de compra para o brasileiro e não entregou, está entregando dívida”, disse o candidato. “Vou ajudar o brasileiro a sair dessa dívida."

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

23:11

23 OUT 2026

‘Seu pai é o pai do tigrinho e você é o irmão’, diz Lula a Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 23, que o chamado jogo do tigrinho surgiu no Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Não só o seu pai é o pai do tigrinho, como você é o irmão”, disse Lula, em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL).