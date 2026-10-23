Debate na Globo ao vivo: Lula e Flávio Bolsonaro fazem o último confronto antes do 2º turno

Naty Falla Repórter 23:56 • 23 OUT 2026

Lula diz que Brasil corre risco de ter 'um miliciano' na Presidência caso Flávio vença

Nas considerações finais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos aos eleitores e afirmou que o Brasil corre o risco de ter “um miliciano” no Palácio do Planalto caso Flávio Bolsonaro (PL) vença a eleição.

O presidente também rebateu acusações sobre os gastos com cartões corporativos e disse que o governo de Jair Bolsonaro gastou quase 30% a mais do que o seu.

“Ou a gente mantém a democracia funcionando ou a gente vai ter um miliciano governando esse país, dentro do Palácio do Planalto, o que não é bom para ninguém”, afirmou Lula.

O presidente ainda pediu que os eleitores pesquisassem os dados sobre os gastos com cartões corporativos. Segundo ele, os números contradizem as últimas afirmações de Flávio.