Debate na Globo ao vivo: Lula e Flávio Bolsonaro fazem o último confronto antes do 2º turno

Com mais propostas que ataques, debate da Globo mostra mudanças de Lula e Flávio Bolsonaro
No último confronto antes do segundo turno, candidatos falaram sobre infraestrutura, salário mínimo, transporte público e investimentos regionais. Os ataques ficaram mais para o último bloco
Debate termina sem um vencedor claro
- •O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participaram nesta sexta-feira, 23, do último debate antes do segundo turno das eleições de 2026, na TV Globo.
- •Os candidatos divergiram e concordaram sobre economia, infraestrutura, Bolsa Família, endividamento das famílias e segurança pública, além de disputar a autoria de medidas já existentes.
- •O confronto teve momentos de tensão, com troca de acusações sobre apostas online, Banco Master e a atuação de Flávio na defesa de um policial acusado de envolvimento na morte de uma criança.
00:31 •
24 OUT 2026
Transmissão encerrada
Debate eleitoral encerrado. Agradecemos a todos que acompanharam pela EXAME o último encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro antes do 2º turno das eleições 2026.
23:56 •
23 OUT 2026
Lula diz que Brasil corre risco de ter 'um miliciano' na Presidência caso Flávio vença
Nas considerações finais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos aos eleitores e afirmou que o Brasil corre o risco de ter “um miliciano” no Palácio do Planalto caso Flávio Bolsonaro (PL) vença a eleição.
O presidente também rebateu acusações sobre os gastos com cartões corporativos e disse que o governo de Jair Bolsonaro gastou quase 30% a mais do que o seu.
“Ou a gente mantém a democracia funcionando ou a gente vai ter um miliciano governando esse país, dentro do Palácio do Planalto, o que não é bom para ninguém”, afirmou Lula.
O presidente ainda pediu que os eleitores pesquisassem os dados sobre os gastos com cartões corporativos. Segundo ele, os números contradizem as últimas afirmações de Flávio.
23:52 •
23 OUT 2026
Flávio pede votos, promete segurança e recomenda Pai-Nosso ao fim do debate
Nas considerações finais do debate presidencial na TV Globo, o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou a abordar a segurança pública e o poder de compra da população.
“Eu vou devolver a sua soberania, porque quem vai andar com medo nas ruas são os marginais, e não os cidadãos de bem”, afirmou.
O candidato também prometeu melhorar as condições econômicas dos brasileiros e reforçou seu compromisso com a segurança pública.
“Eu nunca vou prometer o que não puder cumprir. Vou devolver o seu poder de compra e vou te dar segurança”, declarou.
Na sequência, Flávio questionou os eleitores sobre a situação do país e pediu votos para sua candidatura.
“Sua vida melhorou ou piorou? Quero te pedir humildemente: vote em Flávio Bolsonaro, 22. Pelo futuro, bota o 22 na urna. Naquele momento, somos só nós dois. Reze um Pai-Nosso”, disse o senador.
23:50 •
23 OUT 2026
Flávio promete combater milícias e tráfico para devolver segurança à população
“Eu vou combater as milícias. Vou libertar você que mora em comunidades dominadas por milicianos e traficantes de drogas”, afirmou Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate presidencial.
O senador também prometeu devolver à população a liberdade de circular pelas ruas sem medo da criminalidade.
“Eu vou devolver a sua soberania, porque quem vai andar com medo nas ruas são os marginais, e não os cidadãos de bem”, declarou.
23:46 •
23 OUT 2026
Após discussão de propostas, Lula e Flávio trocam acusações sobre Banco Master no 4º bloco
O quarto bloco do debate presidencial na TV Globo foi marcado por uma troca de acusações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Após discutirem propostas, os dois candidatos elevaram o tom e passaram a abordar questões envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.
Durante o confronto, Flávio Bolsonaro afirmou que Lula foi condenado por ocultação de patrimônio. A declaração provocou uma reação do presidente, que rebateu o adversário e o acusou de mentir.
A discussão sobre o Banco Master ampliou o embate entre os candidatos, que deixaram de lado a apresentação de propostas para trocar acusações pessoais e questionar as declarações um do outro.
O episódio marcou uma mudança no tom do quarto bloco, com a disputa passando das propostas de governo para um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro.
23:28 •
23 OUT 2026
Flávio Bolsonaro se confunde e chama mãe de Ana Clara pelo nome da filha assassinada
Flávio Bolsonaro (PL) errou e chamou Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, pelo nome da filha de 5 anos, morta por um tiro de fuzil em 2021.
“Ana Clara, eu quero falar para a senhora, deixar de verdade a minha solidariedade para a senhora. É uma tragédia o que aconteceu, eu não consigo imaginar o que é perder uma filha de 5 anos de idade”, disse.
Na sequência, o candidato atribuiu a violência ao tráfico de drogas e criticou Lula por, segundo ele, não combater organizações criminosas.
Ana Clara morreu em 2 de fevereiro de 2021, na comunidade Monan Pequeno, em Niterói (RJ). Ela brincava perto de casa com o irmão, então com 2 anos, quando foi atingida por tiros de fuzil durante uma operação policial. A menina chegou a receber socorro, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
Em 2024, Flávio Bolsonaro fez parte da equipe de defesa do policial e assinou um recurso apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar derrubar a decisão que o levou a júri popular. O pedido foi negado, e o julgamento ainda não foi realizado.
23:25 •
23 OUT 2026
‘Isso é bravata de quem não vai fazer nada’, diz Lula sobre Flávio Bolsonaro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 23, que pretende criar um ministério dedicado à segurança pública após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.
“Aprovada a PEC da Segurança, eu vou criar um ministério para resolver essa questão dos territórios. Ele fala, fala que vai fazer, mas isso é só bravata de quem não vai fazer nada”, disse Lula, em crítica ao senador Flávio Bolsonaro (PL)
O presidente também criticou o posicionamento do senador em relação aos Estados Unidos e defendeu a atuação brasileira na segurança do território nacional.
“Ele quer entregar para o Trump, eu quero cuidar do nosso território”, afirmou.
23:20 •
23 OUT 2026
‘O que leva um senador a defender um policial que atirou em uma menina de 5 anos?’, questiona Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou, nesta sexta-feira, 23, o senador Flávio Bolsonaro (PL) por sua defesa de um policial acusado de atirar em uma menina de 5 anos.
“Aqui hoje está a mãe de uma menina chamada Ana Clara. Certamente, ela está vendo a sua fisionomia falando sobre segurança pública e quer saber: o que leva um senador a defender um policial que deu um tiro em uma menina de 5 anos?”, questionou Lula, dirigindo-se a Flávio Bolsonaro.
23:16 •
23 OUT 2026
Flávio ironiza promessa de picanha de Lula e diz que brasileiro parcela até pizza
Flávio Bolsonaro (PL) ironizou a promessa de picanha feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha passada e afirmou que os brasileiros estão endividados a ponto de parcelar até pizza.
Durante o debate, o candidato atribuiu a situação aos juros altos e criticou os gastos do governo, que, segundo ele, buscam favorecer a reeleição de Lula.
“Você está prometendo um monte de coisa que você não vai entregar, como você prometeu a picanha e não entregou a picanha. Você prometeu devolver o poder de compra para o brasileiro e não entregou, está entregando dívida”, disse o candidato. “Vou ajudar o brasileiro a sair dessa dívida."
23:11 •
23 OUT 2026
‘Seu pai é o pai do tigrinho e você é o irmão’, diz Lula a Flávio Bolsonaro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 23, que o chamado jogo do tigrinho surgiu no Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Não só o seu pai é o pai do tigrinho, como você é o irmão”, disse Lula, em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL).