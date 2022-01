Covid: SP abre pré-cadastro para vacinação em crianças de 5 a 11 anos

O Estado de São Paulo abriu nesta quarta-feira, 10, o pré-cadastro de crianças dos 5 aos 11 anos para a vacinação contra o coronavírus. Pais e responsáveis podem fazer o registro no portal Vacina Já. A expectativa do governo é de que a imunização desta faixa etária comece a partir da próxima sexta-feira, 14, com atendimento preferencial ao público com deficiências, comorbidades, indígenas e quilombolas.

Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro carregamento com 1,2 milhão de doses da Pfizer, a única vacina autorizada nessa faixa etária até o momento, deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira, 13, e passar pelo controle de qualidade. Após a conclusão desse processo, que pode levar até 24 horas, cerca de 248 mil doses serão direcionadas ao Estado de São Paulo.

"Poderíamos vacinar muito mais se mais vacinas chegassem", lamentou Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunizações. A estimativa do governo paulista é de que há 4,3 milhões de crianças nesta faixa etária em todo o Estado. Ainda nesta quarta-feira, foi concluído o envio de 4,5 milhões de seringas e agulhas específicas para esse público aos municípios.

Segundo o governador João Doria (PSDB), há também a expectativa de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove na próxima semana a aplicação da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em crianças de 3 a 11 anos. "Caso isso aconteça, teremos condição de agilizar fortemente a vacinação não só em São Paulo, mas em todo o Brasil", disse.

Abaixo, confira a lista de comorbidades consideradas para o atendimento prioritário na vacinação infantil em São Paulo. Elas podem ser comprovadas por exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas.

- Insuficiência cardíaca

- Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

- Síndromes coronarianas

- Valvopatias

- Miocardiopatias e Pericardiopatias

- Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

- Arritmias cardíacas

- Cardiopatias congênitas

- Próteses valvares Dispositivos cardíacos implantados

- Talassemia

- Síndrome de Down

- Diabetes mellitus

- Pneumopatia crônicas graves

- Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

- Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

- Doença cerebrovascular

- Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

- Anemia Falciforme

- Obesidade mórbida

- Cirrose hepática

- HIV