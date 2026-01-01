Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Conta de água fica mais cara em SP a partir desta quinta-feira

Aumento foi autorizado pela agência reguladora e se refere à reposição inflacionária, diz agência reguladora

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16h38.

A partir desta quinta-feira, 1º, a conta de água e esgoto fica 6,1% mais cara no Estado de São Paulo.

O reajuste é válido para os 371 municípios atendidos pela Sabesp, incluindo a capital paulista.

O aumento foi autorizado pela agência reguladora e se refere à reposição inflacionária, "sem aumento real para o consumidor".

Entenda o cálculo

O reajuste acompanhou a inflação registrada pelo IBGE por meio do IPCA, que considera a variação nos preços da cesta básica de produtos e serviços da população.

O cálculo leva em conta o acumulado dos 16 meses entre julho de 2024, quando a Sabesp foi privatizada, e outubro de 2025 - último dado disponível quando o levantamento foi apresentado à Arsesp.

A partir das próximas recomposições, o reajuste será anual.

 

Acompanhe tudo sobre:SabespEstado de São PauloÁgua

Mais de Brasil

Lula sanciona LDO de 2026 com vetos a aumento do Fundo Eleitoral e Partidário

Semana do Ano Novo em São Paulo terá risco de temporais

Moraes nega pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro

Após endoscopia, Bolsonaro volta para o quarto

Mais na Exame

Mundo

Zohran Mamdani toma posse como prefeito de Nova York

Um conteúdo SBT NEWS

Lula sanciona LDO de 2026 com vetos a aumento do Fundo Eleitoral e Partidário

Pop

Ex-BBB Paulinha acerta quina da Mega da Virada e provoca Caixa

Negócios

Quanto faturam os 10 maiores supermercados no Brasil? Veja a lista