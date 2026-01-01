Conta de água fica mais cara em SP a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 1º, a conta de água e esgoto fica 6,1% mais cara no Estado de São Paulo.

O reajuste é válido para os 371 municípios atendidos pela Sabesp, incluindo a capital paulista.

O aumento foi autorizado pela agência reguladora e se refere à reposição inflacionária, "sem aumento real para o consumidor".

Entenda o cálculo

O reajuste acompanhou a inflação registrada pelo IBGE por meio do IPCA, que considera a variação nos preços da cesta básica de produtos e serviços da população.

O cálculo leva em conta o acumulado dos 16 meses entre julho de 2024, quando a Sabesp foi privatizada, e outubro de 2025 - último dado disponível quando o levantamento foi apresentado à Arsesp.

A partir das próximas recomposições, o reajuste será anual.