PIB, payroll e votação do fim da escala 6x1: o que move os mercados nesta semana

A semana promete ser agitada no mercado local e internacional, com uma agenda cheia de indicadores capazes de mexer com as apostas para os juros e o desempenho das economias. No Brasil, o PIB do segundo trimestre será o principal destaque, enquanto produção industrial e balança comercial completam a agenda.

Nos Estados Unidos, o payroll de agosto, na sexta-feira, deve concentrar as atenções dos investidores. Na política brasileira, o Congresso retoma votações de temas como o fim da escala 6x1, a chamada “taxa das blusinhas”, a PEC da Segurança Pública e o marco dos minerais críticos.

O que acontece na política

O Congresso entra na semana em ritmo acelerado antes das eleições de outubro. Câmara e Senado devem analisar medidas de impacto econômico e social, além de projetos considerados prioritários pelo governo.

Fim da escala 6x1

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve analisar na quarta-feira, 2, a PEC que acaba com a jornada de seis dias de trabalho por um de descanso.

O relator, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou parecer favorável e rejeitou as 12 emendas apresentadas. A proposta prevê redução gradual da jornada máxima, de 44 para 42 horas semanais dois meses após a promulgação e, um ano depois, para 40 horas.

O texto também estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, preferencialmente aos domingos, e impede redução salarial em razão da mudança.

Se passar pela CCJ, a PEC ainda precisará de duas votações no plenário do Senado, com 49 votos favoráveis em cada turno.

“Taxa das blusinhas”

A chamada “taxa das blusinhas” também estará no centro das atenções. Uma comissão mista da Câmara e do Senado deve analisar nesta segunda-feira, 31, a medida provisória que prevê o fim do imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50.

A relatora, senadora Leila Barros (PDT-DF), deve apresentar seu parecer, com possibilidade de votação ainda nesta segunda. A MP perde a validade em 8 de setembro e, se aprovada na comissão, ainda terá de passar pelos plenários das duas Casas.

Trabalhadores de aplicativos

A Câmara também deve votar duas medidas provisórias voltadas aos trabalhadores de aplicativos.

Uma delas simplifica as regras para mototaxistas e profissionais de motofrete. A outra cria uma linha de financiamento para que entregadores possam comprar motos e bicicletas elétricas.

PEC da Segurança Pública

No Senado, a PEC da Segurança Pública está entre as prioridades da semana. O texto amplia a integração entre as forças de segurança, aumenta o compartilhamento de informações e altera regras de financiamento do setor.

A proposta está na CCJ e pode avançar durante o esforço concentrado do Congresso.

Minerais críticos

Entre as pautas econômicas do Senado está o marco dos minerais críticos e estratégicos. O projeto trata de matérias-primas consideradas importantes para setores como tecnologia, energia limpa, veículos elétricos e defesa.

Data centers

Outra pauta econômica é o Redata, programa que prevê incentivos para a instalação de data centers no Brasil. A proposta busca estimular investimentos em infraestrutura para a economia digital.

Orçamento de 2027

O governo também deve encaminhar ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027.

A proposta vai abrir as discussões sobre receitas, despesas, metas fiscais e investimentos do governo no próximo ano. O texto será analisado inicialmente pela Comissão Mista de Orçamento.

PIB deve mostrar economia perdendo força

No Brasil, o PIB do segundo trimestre, na terça-feira, 1º, será o principal dado da semana. Nos primeiros três meses do ano, a economia cresceu 1,1%.

O resultado ganha importância para o mercado em um cenário de juros elevados, já que uma atividade mais fraca pode reforçar as discussões sobre o espaço para cortes da Selic mais adiante.

Indústria tenta reagir após dois meses de queda

Na quarta-feira, 2, o IBGE divulga às 9h a produção industrial de julho. A indústria caiu 0,9% em maio e 1,8% em junho. Também haverá a divulgação da produção anual de julho. No mês anterior, ela recuou 1,7%.

Payroll pode definir apostas para o Fed

Fora do Brasil, o mercado deve olhar principalmente para os dados de emprego dos Estados Unidos.

O payroll de agosto será divulgado na sexta-feira, 4, e deve mostrar uma recuperação modesta depois da perda de 23 mil postos de trabalho registrada em julho. Segundo o Investing, as projeções apontam para a criação de 58 mil vagas.

A taxa de desemprego deve ficar próxima de 4,1%.

O dado será importante para as apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). Com a inflação ainda acima da meta, um mercado de trabalho mais resistente pode dar espaço para o Fed manter uma postura mais dura em relação aos juros.

Antes do payroll, os investidores terão outras pistas sobre a economia americana. Na terça-feira saem o Jolts, com dados de vagas abertas, e o ISM industrial. Na quarta, é a vez do relatório da ADP e do Livro Bege do Fed. Na quinta, serão divulgados os pedidos semanais de seguro-desemprego e os PMIs de serviços.

Inflação europeia entra no radar

Na Europa, a prévia da inflação da zona do euro em agosto será divulgada na terça-feira. Em julho, o índice acelerou para 2,9%. A inflação de serviços, porém, continua acima de 3%, enquanto os efeitos do choque de energia ainda são monitorados pelos investidores. O dado será acompanhado de perto porque pode influenciar as expectativas para a política monetária do Banco Central Europeu.

Banco do Canadá decide juros

Na quarta-feira, o Banco do Canadá anuncia sua decisão de juros. A expectativa é de manutenção da taxa em 2,25%.

Na sexta-feira, o país também divulga os dados de emprego de agosto.

China, Índia e Austrália também divulgam dados

Na Ásia, os PMIs da China ajudam a medir o ritmo da atividade na segunda maior economia do mundo.

A Índia divulga o PIB do segundo trimestre, com expectativa de crescimento anual entre 7,3% e 7,5%, abaixo dos 7,8% do primeiro trimestre.

Na Austrália, o PIB deve crescer 0,3% no segundo trimestre, levando a alta anual para 1,8%.

Calendário da semana

Segunda-feira, 31

Brasil: Focus e dados fiscais.

EUA: PMI de Chicago.

Política: comissão mista da “taxa das blusinhas” e sessão de votação da Câmara.

Terça-feira, 1º

Brasil: PIB do 2º trimestre e PMI industrial.

EUA: PMI industrial, ISM industrial e JOLTS.

Europa: prévia da inflação e desemprego da zona do euro.

Quarta-feira, 2

Brasil: produção industrial e fluxo cambial.

EUA: ADP, encomendas à indústria e Livro Bege.

Política: CCJ do Senado analisa a PEC do fim da escala 6x1.

Quinta-feira, 3

Brasil: PMI de serviços e composto.

EUA: pedidos de seguro-desemprego, PMIs de serviços e ISM de serviços.

Sexta-feira, 4