Censo revela quais cidades têm exatamente o mesmo número de homens e mulheres

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detalhou nesta sexta-feira, 27, novos dados sobre idade e sexo do Censo Demográfico 2022. A pesquisa revela que o Brasil tem 14 municípios com exatamente o mesmo número de mulheres e homens.

As cidades são Ibirama (SC), Guaraci (SP), Piracema (MG), Guaramiranga (CE), Joca Marques (PI), Junco do Maranhão (MA), Pitangueiras (PR), Avelinópolis (GO), Monte das Gameleiras (RN), Santa Cruz da Esperança (SP), Paulistânia (SP), Serranos (MG). Miguel Leão (PI), Oliveira de Fátima (TO).

Com maior população entre as listadas, Ibirama, em Santa Catarina, tem 19.862 pessoas, com 9.931 homens e 9.931 mulheres. Já na outra ponta da lista, está Oliveira de Fátima, no Tocantis, com apenas 1.318 habitantes, sendo 582 do sexo feminino e 582 do sexo masculino.

No recordo por estados, apenas um tem a mesma proporção de homens e mulheres, o Acre, e três têm mais pessoas do sexo masculino do que do feminino, casos de Mato Grosso, Roraima e Tocantis. Os dados destoam da média nacional. No total, o país tem 51,5% de mulheres, ou 104.548.325, e 48,5% de homens, ou 98.532.431. O dado revela um excedente de 6 milhões de mulheres em relação ao número total de homens.

Por que o Brasil tem mais mulheres que homens?

O resultado apresenta o menor número de homens em relação a um grupo de 100 mulheres, o que, na prática, mostra que há cada vezes menos homens do que mulheres no país. Em 1980, havia 98,7 homens para cada 100 mulheres. O número caiu nos últimos anos e chegou ao menor patamar em 2022, com 94,2 homens para cada 100 mulheres.