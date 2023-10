Censo 2022 revela o Brasil mais feminino desde 1980

O Brasil tem 51,5% de mulheres, ou 104.548.325, e 48,5% de homens, ou 98.532.431, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado revela um excedente de 6 milhões de mulheres em relação ao número total de homens.

O resultado apresenta o menor número de homens em relação a um grupo de 100 mulheres, o que, na prática, mostra que há cada vezes menos homens do que mulheres no país. Em 1980, havia 98,7 homens para cada 100 mulheres. O número caiu nos últimos anos e chegou ao menor patamar em 2022, com 94,2 homens para cada 100 mulheres.

A pesquisa mostra ainda que, apesar do resultado total mostrar mais pessoas do sexo feminino, o Brasil tem uma proporção maior de homens até os 19 anos que mulheres. “Essa maior incidência de homens nas primeiras idades é uma consequência do maior nascimento de crianças do sexo masculino em relação àquelas do sexo feminino”, explica o relatório do Censo.

Segundo análise do IBGE, o número de homens no Brasil diminui devido à sobremortalidade, que acontece de forma mais intensa na juventude. Na faixa de 25 a 29 anos, a população feminina passa a ser majoritária em todas as regiões do país — no Nordeste isso acontece já no grupo de 20 e 24 anos. A tendência se intensifica nas idades mais avançadas, por conta da menor mortalidade das mulheres em relação aos homens.

Número de homens e mulheres por região

Todas as regiões do país têm mais mulheres que homens. Duas regiões têm a proporção maior de pessoas do sexo feminino do que masculino do que a média nacional, Sudeste e Nordeste. O restante das regiões, Sul, Centro-Oeste e Norte, seguem com mais pessoas do sexo masculino, mas com média acima da nacional. No caso do Norte do país, esse é o primeiro Censo que a região tem mais mulheres que homens.

Número de homens e mulheres por estado

A maioria dos estados brasileiros tem mais mulheres que homens. Rio de Janeiro, com 52,8%, Distrito Federal, com 52,3%, e Pernambuco, com 52,3%, são as unidades da federação com maior proporção de mulheres no país. Os dados mostram ainda que apenas três estados brasileiros têm mais homens que mulheres. É o caso do Mato Grosso, com 50,3%, Roraima, com 50,3%, e Tocantins, com 50,1%. O Acre é o único da lista com exatamente 50% de homens e 50% de mulheres.