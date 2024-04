Cármen Lúcia mantém condenação de Deltan por Power Point contra Lula Ministra do STF analisou recursos contra decisão do STJ e condenou ex-procurador ao pagamento de honorários à defesa do presidente

Cármen Lúcia: ministra afirmou que a decisão da Quarta Turma do STJ estava devidamente fundamentada, e que não caberia ao Supremo reexaminar provas (Valter Campanato/Agência Brasil)