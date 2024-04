Moro ainda pode perder o mandato? Entenda os próximos passos após senador ser absolvido no TRE-PR

Inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) no julgamento que poderia resultar na perda de seu mandato, o senador Sergio Moro (União Brasil) ainda não tem a situação judicial totalmente definida. Isso porque ainda cabem recursos à decisão da Corte, que formou maioria pela absolvição nesta terça-feira, em instâncias superiores. Como informou o colunista do GLOBO, Lauro Jardim, o PT, um dos autores da ação, pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Inicialmente, tanto o Ministério Público Eleitoral (MPE), que defendeu a cassação, quanto o próprio Moro podem ingressar com embargos de declaração no próprio TRE-PR. Esse tipo de recurso, porém, não tem o objetivo de alterar o mérito da decisão, mas sim de rever trechos específicos do texto da sentença. Em seguida, é preciso aguardar a publicação do acórdão com decisão final.

O ex-procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol, por exemplo, acabou derrotado no TSE após sair vitorioso em julgamento no TRE-PR, onde, tal qual Moro, havia sido inocentado. Após recursos, porém, ele teve o mandato de deputado federal cassado em maio do ano passado e, em tese, está inelegível por 8 anos. O agora ex-parlamentar ainda tenta evitar o afastamento das urnas.

Nesta terça-feira, na quarta sessão dedicada ao julgamento de Moro, o TRE-PR formou maioria pela absolvição. Embora ainda reste, neste momento, o posicionamento do presidente da Corte paranaense, Sigurd Bengtsson, o placar de 4 a 2 favorável ao senador não pode mais ser revertido.

Entenda o caso

Segundo as argumentações iniciais do processo, o senador teria driblado a legislação eleitoral durante a campanha de 2022. Os partidos que apresentaram a ação alegam que Moro teria gasto R$ 6,7 milhões para chegar ao Congresso, quando o limite permitido por lei é de R$ 4,4 milhões. A suposta vantagem teria sido obtida por meio de dois movimentos: a desistência de concorrer à Presidência e a mudança partidária do Podemos para o União Brasil.