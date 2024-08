Brasil alcança 212,5 milhões de habitantes, diz IBGE

O Brasil alcançou a marca de 212.583.750 habitantes, conforme os dados divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa considera a população até 1º de julho de 2024 e reflete um aumento significativo de 4,68% em comparação ao ano anterior, quando o país contava com 203.080.756 habitantes. Essa nova contagem demográfica, publicada no Diário Oficial da União, serve como um importante parâmetro para diversos indicadores sociais, econômicos e demográficos, além de ser utilizada para o cálculo dos fundos de participação dos estados e municípios.

O estado de São Paulo continua liderando como a unidade federativa mais populosa do Brasil, com 45.973.194 habitantes, o que corresponde a 21,6% da população total do país. Esse número revela um crescimento considerável, uma vez que, em 2023, a população paulista era estimada em 44,4 milhões de pessoas. Essa expansão reflete a capacidade de São Paulo de atrair migrantes de outras partes do Brasil e do mundo, em função das oportunidades econômicas e da infraestrutura avançada disponíveis na região.

Além de São Paulo, outros estados que se destacam pelo número de habitantes são Minas Gerais, com 21.322.691 pessoas, e Rio de Janeiro, que abriga 17.219.679 habitantes. No extremo oposto, Roraima permanece como o estado menos populoso do país, com 716.793 moradores. Contudo, Roraima também registrou o maior crescimento populacional proporcional, com um aumento de 12,58% no número de habitantes, passando de 636.707 em 2023 para 716.793 em 2024. Esse crescimento pode ser atribuído, em parte, à migração interna e ao impacto de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da região.

Por outro lado, estados como Alagoas, Rio Grande do Sul e Piauí registraram os menores crescimentos populacionais, com variações de 2,95%, 3,19% e 3,20%, respectivamente. Esses números refletem realidades econômicas e sociais distintas em cada uma dessas regiões, que influenciam diretamente o fluxo migratório e o crescimento demográfico.

População brasileira por estado

Ordem Estado População 1 São Paulo 45.973.194 2 Minas Gerais 21.322.691 3 Rio de Janeiro 17.219.679 4 Bahia 14.850.513 5 Paraná 11.824.665 6 Rio Grande do Sul 11.229.915 7 Pernambuco 9.539.029 8 Ceará 9.233.656 9 Pará 8.664.306 10 Santa Catarina 8.058.441 11 Maranhão 7.010.960 12 Goiás 7.350.483 13 Amazonas 4.281.209 14 Paraíba 4.145.040 15 Espírito Santo 4.102.129 16 Mato Grosso 3.836.399 17 Piauí 3.375.646 18 Rio Grande do Norte 3.446.071 19 Mato Grosso do Sul 2.901.895 20 Distrito Federal 2.982.818 21 Sergipe 2.291.077 22 Rondônia 1.746.227 23 Tocantins 1.577.342 24 Acre 880.631 25 Amapá 802.837 26 Roraima 716.793

População de São Paulo supera a de diversos países

Com uma população de quase 46 milhões de habitantes, São Paulo não só é o estado mais populoso do Brasil, mas também supera a população de diversos países. Para efeito de comparação, a população paulista é maior do que a da Argentina, Canadá e Polônia, demonstrando a importância demográfica e econômica do estado tanto no cenário nacional quanto global.

Este dado ressalta o papel crucial de São Paulo no contexto brasileiro, sendo responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Entretanto, o crescimento populacional também traz desafios significativos para o estado, como a necessidade de ampliar e melhorar os serviços públicos, incluindo saúde, educação, segurança e mobilidade urbana, além de garantir um desenvolvimento sustentável que possa atender às demandas de uma população em constante expansão.